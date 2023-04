Amerikkalaisten perustama kokemäkeläisyritys etsii arvometalleja hylätyistä kaivoksista eri puolilla Eurooppaa – yksi ostaja olisi Kokemäen akkutehdas

Ajoneuvojen akkujen raaka-aineille on suurempi tarve kuin aiemmin. Kokemäellä kotipaikkaansa pitävä uusi yritys etsii arvometalleja muun muassa hylätyistä kaivoksista.

”Pyrimme löytämään saastuneita kohteita, joissa mineraaleja on liuennut maaperään ja vesistöön”, Ari Virtanen kertoo.

Liikenteen odotetaan sähköistyvän seuraavan kymmenen vuoden aikana niin huomattavasti, että akuissa käytettäviä raaka-aineita, kuten nikkeliä ja kobolttia, on vaikeampi saada.

Tähän haasteeseen vastaamiseksi Suomeen on perustettu tuotekehitys- ja markkinointiyhtiö, jonka tehtävä on tutkia kaivosten kiertotaloutta. Yhtiön kotipaikka on Kokemäki. Varsinaista toimipistettä se ei kuitenkaan ole tällä hetkellä perustamassa paikkakunnalle.