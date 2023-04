Syyttäjän mukaan nuorukainen rakensi omatekoisen putkipommin, jonka hän räjäytti leikkimökissä asuinalueella. Syytetty on pääosin myöntänyt rikosepäilyt poliisin kuulusteluissa.

Porilaiselle teinipojalle on luettu rikossyytteet Satakunnan käräjäoikeudessa omatekoisten pommien valmistamisesta ja räjäyttämisestä. Huomiota herättävää syyttäjän jättämässä haastehakemuksessa on maininta siitä, että nuorukaisen tietokoneelta on löytynyt pahamaineinen Terroristin käsikirja (The Terrorist’s Handbook).