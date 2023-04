Satakunnan hyvinvointialueella on ollut alkuvuoden aikana vaikeuksia saada laskuja maksuun ajallaan.

Hyvinvointialueen talouspäällikkö Sirpa Länne kertoo, mistä viivästykset ovat johtuneet ja mitä niille voidaan tehdä.

Onko laskunmaksun viivästyminen ollut laaja ongelma hyvinvointialueelle?

”Palveluntuottajien ja toimittajien perustiedot kerättiin kunnista ja kuntayhtymistä syyskuussa 2022. Tarkoituksena oli saada toimittajien perustiedot avattua ostolaskujärjestelmään ennen tuotantokäytön aloitusta tammikuussa 2023. Olemme kuitenkin joutuneet avaamaan paljon uusia toimittajia, joiden joukossa on syyskuun 2022 jälkeen aloittaneita palveluntuottajia. Näyttää, että peruskuntien palveluntuottajia ja toimittajia on myös puuttunut konversioaineistosta, koska kaikkia kunnan toimittajarekisterissä olevia toimittajia ei siirretty, vaan poiminta tehtiin käsin. Kaikilla hyvinvointialueilla on ongelmia ostolaskujen maksamisessa.”