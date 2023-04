Tilanne on veneen omistajien mukaan sietämätön. Merelle ei pääse, mutta laiturimaksut juoksevat.

Pori

Olli Pispa ja Harri Purola katsovat lohdutonta näkymää Uniluodon pienvenesatamassa, jota rajaa kaksi aallonmurtajaan. Ulkomerelle niistä työntyy isompi ja toiselta puolelta rajaa pienempi. Laitureissa on kiinni muutama vene ja rannalla odottaa vesille pääsyä useita. Mutta vaikka vesille tekee venosen mieli, kulkureitti on mahdoton. Hiekka on tukkinut koko sataman. Sitä on suurena patjana laiturien edustalla. Kauempana on kuin ilkkuen lokki, joka ei suinkaan ui vedessä, vaan kävelee siinä paikassa, mistä pattien pitäisi pystyä kulkemaan.