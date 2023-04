Uuteen päiväkotiin mahtuisi noin sata lasta.

Rauma

Vesitorninmäen päiväkotihankkeen valmistelu- ja selvitystyö on aloitettu, tiedottaa Rauman kaupunki.

Uusi päiväkoti rakennettaisiin Savenvalajanpolun varrelle vuoden 2024 syksyyn mennessä. Sivistysvaliokunta käsittelee asiaa kokouksessaan keskiviikkona 26. huhtikuuta.

Uusiin tiloihin siirtyisi ensimmäisenä Helkkilän päiväkoti Uotilasta, jonka nykyisissä tiloissa on ilmennyt rakennus- ja sisäilmateknisiä haasteita. Helkkilässä toimii kaksi ryhmää, joissa on yhteensä 42 lasta.

Yhteensä Vesitorninmäen päiväkoti voisi korvata vuosien 2024–2027 aikana 6–8 eri toimipistettä.

”Suunniteltuihin tiloihin on tarkoitus keskittää varhaiskasvatuspalveluja yksiköistä, jotka ovat laajan peruskorjauksen tai -parannuksen tarpeessa tai muuten toimimattomia. Tällaisia yksikköjä ovat esimerkiksi Lajon, Tenavakallion, Wännin ja Polarin päiväkodit”, varhaiskasvatusjohtaja Pauliina Henriksson kertoo.

Uusi Vesitorninmäen päiväkoti on tarkoitus mitoittaa viidelle ryhmälle eli noin 100 lapselle.

Nykyisten tilojen kustannukset olisivat 10 vuoden aikana maltillisen arvion mukaan 3,4 miljoonaa euroa. Uuden päiväkodin kustannukset olisivat vastaavalla ajanjaksolla 3,2 miljoonaa euroa.

”Vaikka ylläpitokuluissa syntyisi 10 vuoden aikana noin 670 000 euron säästö, pääomakustannukset olisivat kuitenkin suuremmat nykyisiin tiloihin verrattuna”, tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula sanoo.

Tilamäärän supistuminen vaikuttaisi myös tukipalveluiden ja henkilökunnan määrään. Molempien tarve vähenee, jos päiväkotitoimintaa on jatkossa 6–8 yksikön sijasta yhdessä toimipisteessä, joka on laajuudeltaan noin neljänneksen nykyisistä tiloista.

Sopiva tontti löytyi Savenvalajanpolulta

Uuden päiväkodin on tarkoitus nousta vesitornin pohjoispuolella sijaitsevalle Savenvalajanpolun tontille. Kyseessä on kaupungin omistama rakentamaton metsäalue. Tontin pinta-ala on noin 2650 neliömetriä, ja rakennusoikeutta on noin 1325 kerrosalan verran.

”Toinen mahdollinen tontti sijaitsee Itsenäisyydenkadun varrella, mutta palveluverkon näkökulmasta Savenvalajanpolun tontti palvelee paremmin tarkoitusta”, varhaiskasvatusjohtaja Henriksson toteaa.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi 10 vuoden vuokrapäiväkotina tai vaihtoehtoisesti KVR-urakkana, jolloin rakennus jää kaupungin omistukseen. Vuokratilat voisi lunastaa vuokra-ajan päätteeksi tai rakennuksesta voidaan luopua kokonaan. KVR-urakassa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hankkimisesta ja rakentamisesta.

Päiväkotihankkeen tavoitehinta-arvio on 4 065 000 euroa. Todelliset kustannukset tarkentuvat julkisen tarjouskilpailun jälkeen.

Vesitorninmäen päiväkodin toteutusta koskevat kilpailutukset on tarkoitus järjestää touko-heinäkuussa. Toteutusvaihe kestäisi syyskuusta 2023 kesäkuuhun 2024. Uusi päiväkoti valmistuisi kesällä 2024, ja se otettaisiin käyttöön elo-syyskuussa 2024.