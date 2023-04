Säkylän liiketoimintajohtaja Hanna Nieminen luopuu tehtävästään – taustalla arkiset syyt

Hanna Nieminen on töissä vielä toukokuun loppuun asti.

Säkylän kunnan liiketoimintajohtaja Hanna Nieminen luopuu tehtävästään. Hän on töissä vielä toukokuun loppuun asti.

Nieminen kertoo Satakunnan Kansalle, että lähtöön ei liity dramatiikkaa.

”Säkylän kunta on ollut todella hyvä työnantaja ja työ on ollut hieno näköalapaikka”, hän sanoo.

Syyt päätökseen kumpuavat työn ja arjen yhteensovittamisen haasteista.

Nieminen on kulkenut töissä Säkylässä, mutta perhe asuu Turussa. Niemisen viiden vuoden työrupeaman aikana heille on tullut toinen lapsi ja esikoinen mennyt kouluun. Ajatuksena olisi etsiä työpaikka lähempää kotia. Säkylässä heillä on vapaa-ajan asunto.

”Tämä on pitkään pohdittu päätös, eikä minulla vielä ole tarkkoja suunnitelmia tulevaisuudesta.”

Hän kokee myös, että viiden vuoden jälkeen on hyvä kääntää uusi lehti.

Liiketoimintajohtajan työnkuva on laaja, koska siinä on tarkoitus kehittää kunnan elinvoimaa. Säkylän-vuosien aikana Niemiselle on myös kirkastunut se, mitkä asiat työssä häntä itseä erityisesti kiinnostavat ja missä hän on hyvä. Niitä kohti hän haluaisi myös jatkossa kulkea työelämässä.