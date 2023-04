Pori

Porin Puuvillan K-Citymarketin kauppiaat Jaakko ja Elina Kauppinen siirtyvät Turkuun K-Citymarket Skanssin kauppiaiksi.

Kauppiset ovat olleet Puuvillassa kauppiaina marraskuusta 2019 lähtien. Jaakko Kauppinen aloitti uransa vuonna 2012 niin ikään Porista, K-Supermarket Antinkadulta. Sen jälkeen vuonna 2014 Kauppiset siirtyivät Huittisten K-Supermarket Lautturiin.

”Otamme uuden haasteen vastaan hyvillä mielin: Skanssin kauppakeskus on hieno ympäristö toimia kauppiaana. 11 vuoden Satakunta-kierroksen jälkeen on erittäin hienoa saada kauppa omasta kotikaupungista Turusta. Toisaalta on haikea jättää Puuvilla, jonka eteen olemme tehneet reilut kolme vuotta intohimoisesti töitä henkilökuntamme kanssa”, Jaakko Kauppinen kertoo tiedotteessa.

Kauppiset jatkavat toistaiseksi myös K-Citymarket Puuvillan kauppiaina. Kesko tiedottaa K-Citymarket Puuvillan uuden kauppiaan valinnasta myöhemmin.