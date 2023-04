Edellisestä remontista 50 vuotta. Uusi tekniikka sujuvoittaa kokoustyöskentelyä.

Kaupunginvaltuusto pääsee Raumalla tulevana maanantaina 24. huhtikuuta tuttuun istuntosaliin kuukausien remonttievakosta. Valtuustosali on pintaremontoitu tyylikkääksi, mutta vanhan rakennuksen perusolemusta kunnioittaen.

Muutoksia ja uuttakin on valtuustosalissa, sillä istuma- ja katselusuunta on käännetty 180 astetta. Sähköistys ja kokoustekniikka on uusittu modernilla, langattomalla äänen-, kuvan- ja tiedonsiirron tekniikalla.