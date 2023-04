On epävarmaa, mistä palo sai alkunsa.

Merikarvia

Risukasa syttyi tuleen Merikarvialla tiistaina puolenpäivän aikaan. Eteläisellä rantatiellä syttynyt palo levisi noin 50 x 30 metrin alueelle ennen kuin pelastuslaitos sai sen rajatuksi.

Palon syttymissyystä ei ole varmuutta. Päivystävän palomestari Janne Kumpulaisen mukaan on mahdollista, että risujen lisäksi alueella on ollut muutakin palavaa materiaalia. Alueella on voimassa ruohikkopalovaroitus.

Maanomistajan edustaja teki ilmoituksen palosta ja auttoi keräämään risuja traktorilla, jotta palo saatiin nopeammin sammutettua.

Palo saatiin nopeasti rajattua ja sammutettua. Kello 13.40 aikaan käynnissä oli vielä jälkisammutus. Palosta ei aiheutunut uhkaa ihmisille tai rakennuksille.