Uusiutuvan energian yhtiö OX2 on ostanut aurinkovoimahankkeen hankeoikeudet SAJM Holding Oy:ltä. Samalla OX2 ostaa hanketta hallinnoineen Sun 2 Oy:n

Huittisiin suunniteltava aurinkovoimala on yksi Suomen suurimpia.

Huittinen

Euroopan suurimpiin uusiutuvan energian kanssa toimiviin yhtiöihin kuuluva ruotsalainen OX2 tulee mukaan Huittisiin suunniteltuun arviolta 475 megawatin tehoisen aurinkovoimalahankkeen toteutukseen.

Ruotsalaisyhtiö on ostanut projektin hankeoikeudet aurinkovoimalahankkeen alkuun saattaneelta SAJM Holding Oy:ltä. Lisäksi OX2 ja SAJM Holding ovat sopineet yhteistyöstä hankkeen edistämiseksi investointipäätöstä varten.

”Huittisten aurinkovoimahanke osoittaa, että Suomella on erittäin hyvät edellytykset edetä teollisen mittakaavan aurinkovoiman edelläkävijäksi Pohjois-Euroopassa”, OX2:n Suomen aurinkovoimahankkeista vastaava liiketoimintajohtaja Saku-Matti Mäki sanoo tiedotteessa.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi- ja lupaprosessit pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2023 aikana. Aurinkovoimapuiston lopullinen koko tarkentuu luvituksen ja suunnittelun edetessä. Tavoite on, että hankkeen investointipäätös saadaan aikaan vuonna 2024. OX2 vastaa hankkeen teknisestä suunnittelusta, rakentamisesta ja rahoituksesta. Nopeimmillaan hankkeen rakennustyöt voidaan aloittaa vuoden 2024 aikana.

”Arviointi- ja lupaprosessiin liittyen SAJM Holding on teettänyt Taloustutkimuksella asukaskyselyn, jonka tuloksena voidaan todeta Huittisten ja ympäristönsä asukkaiden kannattavan jopa 80 prosenttisesti aurinkovoiman merkittävää lisäämistä alueelleen.”, SAJM Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Malmi kertoi yhtiön tiedotteessa.

OX2 on kehittänyt aurinkovoimaa vuodesta 2018 ja sillä on Euroopassa suunnitteilla yhteensä yli 4 gigawatin edestä aurinkovoimahankkeita. Huittisten hankkeen lisäksi OX2 on Suomessa mukana aurinkovoimahankkeissa Kauhajoella ja Loimaalla.