Rauma

Kaupunginhallitus hyväksyi virkamiesjohdon esityksen Rauman Tenniskeskuksen pelivuorojen ostosopimuksen irtisanomisesta ja tavoitteesta luopua osakkuudesta halliyhtiössä. Perusteluna on sopimuksen mukaisten kenttien ja muiden tilojen parannusten viivästyminen.

Rauman kaupunki omistaa Rauman Tenniskeskuksen osakkeista 19,5 prosenttia. Tavoitteena on käynnistää neuvottelut osakkeiden myymisestä joko yhtiön muille osakkeenomistajille tai vaihtoehtoisesti muulle taholle.

Rauman Tenniskeskuksen pääomistaja ja toimitusjohtaja Rauli Mäki harmittelee kaupungin päätöstä, joka hankaloittaa merkittävästi taloutta ja toimintaa. Hänen mukaansa vuonna 2022 kaupunki käytti tennisvuorojen ostamiseen noin 40 000 euroa.

Mäki sanoo vuorojen ostojen vähennyksen vaikuttavan merkittävimmin junioripelaajien peliharrastuksiin. Hän kritisoi myös sitä, että kaupunki toiminnallaan vaikeuttaa merkittävästi yksityisten liikunta- ja urheilutilojen ylläpitoa, kun julkisin varoin tarjotaan tiloja joko ilmaiseksi tai hyvin alhaisella hinnalla ja näin vääristetään markkinatilannetta.

Kaupungin ja halliyhtiön vuorojen ostosopimus on ollut voimassa vuoden 2021 alusta, ja se on solmittu päättyväksi vuoden 2024 lopussa. Vs. liikuntatoimenjohtaja Ari Rajamäki ja kaupunginjohtaja Esko Poikela esittivät, että sopimus irtisanotaan. Sopimuksella on kolmen kuukauden irtisanomisaika.

Esitystä perustellaan sillä, ettei sopimuksessa sovittuja hallitilojen korjauksia ja parannuksia ole tehty riittävästi, vaan Tenniskeskuksen investoinnit on tenniksen peliolojen parantamisen sijasta käytetty padelin pelioloihin. Yhtiön hallirakennus sijaitsee Lajon asuinalueen naapurissa.

Lisäksi tilojen käyttäjiltä on tullut palautetta sisäilmasta ja oloista, joiden vuoksi kaupungin ostamia vuoroja ei käytetä.

Esityksessä todetaan myös, ettei tennisvuorojen ostaminen suoraan ole kaupungin strategian mukaista vaan liikuntapalvelujen avustusohjeiden mukaisesti tuki suunnataan urheiluseuroille ja kanavoidaan alaikäisten harrastamiseen.