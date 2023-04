Satakunnan pelastuslaitos sai hälytyksen Anolantielle perjantaina illalla.

Nakkila

Saunan lämmitys sai ikävän lopun Nakkilan Anolassa perjantai-iltana, kun kaikki savu tuprusi kiukaan alta sisälle löylyhuoneeseen. Satakunnan pelastuslaitos sai hälytyksen savun täyttämälle saunalle Anolantielle kello 17.51.

”Savu ei päässyt ulos normaalia reittiä, koska piipussa oli linnunpesä. Sitä ei saatu pois, vaan poistaminen jäi nuohoojan tehtäväksi. Pesä taisi savustua sen verran, ettei lintu haluaisikaan enää palata sinne. Munia tai poikasia ei pesässä vielä ollut”, kertoi päivystävä palomestari Tero Järvelä.

Hän kehottaa piipullisten rakennusten omistajia hankkimaan piipun päälle verkon. Pesien tukkimat piiput työllistävät pelastuslaitosta aika ajoin.

”Verkolla saa estettyä lintuja pesimästä piippuun. Ja jos lintu on on jo aloittanut pesinnän eli sillä on munat pesässä, sen pitää lain mukaan antaa pesiä loppuun ennen kuin pesän saa poistaa. Lintuja myös kuolee piippuihin, kun eivät aina pääse niistä pois.”