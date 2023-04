Kaavauudistus ja tonttien luovutussopimus kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kolme uutta kerrostaloa sijoittuu Karjalankadun puolelle. Kaareva rakennusryhmä on suunniteltu kytkettäväksi yhteen parvekkeilla. Tehtaankadun puurakennukset havainnekuvassa vasemmalla.

Rauma

Kerrostaloasumiseen on tulossa Rauman keskustassa uusi vaihtoehto, kun Tehtaankadun asemakaavamuutos saa lopullisen hyväksynnän. Kaavauudistus sekä kaupungin ja kiinteistönomistajien neuvottelema tonttien luovutussopimus ovat etenemässä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksella Tehtaankadun kortteliin tulee rakennusoikeus kolmelle kerrostalolle. Kerrostalot sijoittuvat korttelin Karjalankadun puoleiselle alueelle.

Merkittävä osa kaavamuutoksessa on, että Tehtaankadun puutalot suojellaan ja kiinteistönomistajat sitoutuvat niiden kunnostamiseen.

Tehtaankadun asuinrakennukset ovat 1900-luvun alkuvuosilta. Asemakaavamääräysten mukaan rakennukset on säilytettävä alkuperäisessä asussaan.

Asemakaavauudistusta on valmisteltu vuodesta 2020 Tehtaankadun puutalokiinteistöjen omistajien aloitteesta. Kiinteistönomistajat ovat perustaneet erillisen yhtiön, Rauman Tehtaankadun Kortteli Oy:n, jonka tarkoitus on varata muodostettavat kolme kerrostalotonttia.

Asemakaavassa on kahdelle tontille osoitettu 1 200 kerrosneliömetrin rakennusoikeus ja yhdelle tontille 1 440 kerrosneliömetrin rakennusoikeus. Talot ovat nelikerroksisia. Yhteen taloon on sallittu osittainen viides kerros.

Rauman kaupunki luovuttaa kerrostalotonttien muodostamiseen osan nykyistä Karjalankadun pysäköintialuetta.

Luovutussopimuksen mukaan kerrostalotonttien hinnaksi on sovittu 230 euroa rakennusoikeuden kerrosneliömetriltä. Hinta perustuu Rauman yleiseen markkinahintatasoon.

Tonttien bruttohinta on sopimuksen perusteella yhteensä noin 883 000 euroa. Kaupunki huojentaa myyntihintaa puurakennusten suojeluvelvoitteen nojalla 240 000 eurolla sekä autojen pysäköintialueen rakentamisvelvoitteen vuoksi runsaalla 38 000 eurolla.

Kerrostalotonttien myyntihinta on huojennusten jälkeen vajaat 605 00 euroa eli noin 157 euroa rakennusoikeuden kerrosneliömetriä kohti.

Vaihtoehtona on myös vuokraus. Sopimusesityksessä tonttien vuotuiseksi perusvuokraksi on säädetty viisi prosenttia myyntihinnasta. Kolmen tontin yhteinen vuosivuokra on hieman yli 30 000 euroa.

Lisäksi varaussopimuksella tonttien varaajayhtiö sitoutuu varausmaksuun, joka on 1 890–2 269 euroa tonttia kohti vuodessa.

Sopimus on allekirjoitettavissa sen jälkeen, kun Rauman kaupunginvaltuuston kaavapäätös on saanut lainvoiman.