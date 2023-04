Kasvava hoitopaikkakysyntä ja vanhojen päiväkotirakennusten kuntopuutteet taustalla.

Rauma

Mittavan koulurakentamisohjelman täydennykseksi on Raumalla tulossa investointilistalle myös uusien päiväkotitilojen tarve. Kaupungin sivistystoimialan ja tilahallinnon virkamiesjohto esittelee kaupunginhallitukselle ensi viikon kokouksessa alustavia suunnitelmia vesitorninmäen päiväkodista.

Uutta tilaa tarvitaan varhaiskasvatuksen eli päivähoidon ja esiopetuksen palvelujen mahdolliseen kysynnän lisääntymiseen. Toisena perusteluna on ikääntyvän rakennuskannan korjaustarpeet ja kuntopuutteet, jotka koskevat myös päiväkoteja.

Vesitorninmäen päiväkoti on mainittu kaupunginhallituksen kokouksen informaatioasiana, jota esittelee kolme virkamiestä.

Sivistystoimialan johtaja Soile Strander korostaa, että nyt on kyse vasta selvitysvaiheesta ja aikataulu on avoinna, mutta tilatarve lähivuosille on todellinen. Alustavasti on kaavailtu vesitorninmäen tontille viisiryhmäistä päiväkotia, jossa olisi noin 105 hoitopaikkaa.

”Yhteiskunnan rakenteellinen muutos ja varhaiskasvatuksen ”buustaus” tuo yhä isomman osan ikäluokista julkisen päivähoidon piiriin, ja siitä huolimatta, että ikäluokat pienenevät”, Soile Strander selittää tarvetta lisätiloille.

Mahdollisen hoitovelvoitteen kasvun lisäksi uusia tiloja tarvitaan korvaamaan korjauskuntoon ikääntyneitä päiväkoteja. Tarvetta on Soile Stranderin mukaan tiloille, jotka ovat muunneltavissa vaihteleviin käyttötarpeisiin.

Rauman päiväkotikiinteistöistä ovat elinkaarensa päässä Helkkilän päiväkoti Uotilassa ja Otan päiväkoti, joka otettiin uudelleen käyttöön väliaikaisena ratkaisuna. Soile Strander sanoo, että Otan päiväkodin tilapäiskäyttö on suunniteltu enintään puoleksitoista vuodeksi.

Helkkilän ja Otan päiväkotien lisäksi tilatarvetta on mahdollisesti Nanun esikoululaisille. Nanun ja Hj. Nortamon koulujen kortteli muuttuu kevään ja kesän aikana purkutyömaaksi, ja sen jälkeen uuden Nanunkallion koulun rakennustyömaaksi.

Soile Strander sanoo uutta päiväkotia tarvittavan varsin pikaisella aikataululla. Alustavasti on pohdittu vuokrattavan rakennuksen vaihtoehtoa tai rakennuttamista niin sanottuna kokonaisvastuu-urakkana eli avaimet käteen -toimituksena.