Kaupunginhallitukselle esitetään tennisvuorojen ostosopimuksen irtisanomista ja omistusosuudesta luopumista.

Rauma

Rauman kaupunki suunnittelee irtaantumista Rauman Tenniskeskuksen palvelujen ostamisesta ja osakkuudesta halliyhtiöstä, koska sovitut kenttien ja muiden tilojen parannukset ovat viivästyneet. Tennisvuorojen ostosopimuksen irtisanomista käsitellään kaupunginhallituksessa ensi maanantaina.

Kaupungin ja halliyhtiön vuorojen ostosopimus on ollut voimassa vuoden 2021 alusta, ja se on solmittu päättyväksi vuoden 2024 lopussa. Vs. liikuntatoimenjohtaja Ari Rajamäki ja kaupunginjohtaja Esko Poikela esittävät, että sopimus irtisanotaan. Sopimuksella on kolmen kuukauden irtisanomisaika.

Esitystä perustellaan sillä, ettei sopimuksessa sovittuja hallitilojen korjauksia ja parannuksia ole tehty riittävästi, vaan Tenniskeskuksen investoinnit on tenniksen peliolojen parantamisen sijasta käytetty padelin pelioloihin. Yhtiön hallirakennus sijaitsee Lajon asuinalueen naapurissa.

Lisäksi tilojen käyttäjiltä on tullut palautetta sisäilmasta ja oloista, joiden vuoksi kaupungin ostamia vuoroja ei käytetä.

Esityksessä todetaan myös, ettei tennisvuorojen ostaminen suoraan ole kaupungin strategian mukaista vaan liikuntapalvelujen avustusohjeiden mukaisesti tuki suunnataan urheiluseuroille ja kanavoidaan alaikäisten harrastamiseen.

Rauman kaupunki omistaa Rauman Tenniskeskuksen osakkeista 19,5 prosenttia. Virkamiehet esittävät, että kaupunki aloittaisi neuvottelut osakkeiden myymisestä joko yhtiön muille osakkeenomistajille tai vaihtoehtoisesti muulle taholle.