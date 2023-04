Tavoitteena vihreän siirtymää ja ilmastotavoitteiden toteutumista tukeva yritystoiminnan ja teollisuuden kehittäminen.

Rauma, Nokia

Rauman ja Nokian kaupungit ovat avaamassa uutta yhteistyötä Satakunnan ja Pirkanmaan välille. Kaupungit ovat neuvotelleet ja valmistelleet yhteistyössä Rauman Satama Oy:n, Rauman kauppakamarin, Tampereen kauppakamarin ja Verte Oy:n kanssa elinvoiman ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhteisestä kehittämisestä.

Rauman ja Nokian kaupungit käsittelevät yhteistyösopimusta kaupunginhallituksissaan maanantaina 17. huhtikuuta. Keväällä 2023 allekirjoitettava sopimus on voimassa vuoden 2028 loppuun asti.

Sopimusosapuolet kertovat tiedotteessaan, että Nokian ja Rauman kaupunkien tavoitteena on luoda toiminnallaan edellytykset kannattavalle ja kasvavalle yritystoiminnalle tukemalla olemassa olevien ja uusien aloittavien yritysten kehittymistä ja sijoittumista alueille esimerkiksi infrastruktuuriin, kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa.

"Nokialla ja Raumalla on toisiaan täydentävää osaamista ja infraa. Nokia on Raumalle portti Pirkanmaalle ja laajemminkin keskiseen Suomeen, toisaalta Rauma on Nokialle portti länteen. Myös huoltovarmuusnäkökulmasta meidän on entisestään tiivistettävä poikittaisia yhteyksiä, joten yhteistyö koskettaa yhteiskuntaa laajemminkin. Konkreettinen yhdessä tekeminen näyttää yhteistyön arvon”, Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo tiedotteessaan.

"Kimmokkeena sopimukselle on ollut yhteinen näkemys siitä, että voimme kehittyvien yritysten toimintaympäristöinä ja investointialustoina löytää yhteistyön kautta synergiaetuja, joista erityisesti elinkeinoelämä hyötyy. Vahvistamme yhteistyön tiivistymisellä koko Pirkanmaan yhteyttä länteen – näin otamme mieluisan tienraivaajan roolin”, Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen toteaa.