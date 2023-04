Yhtiökokous kasvatti hallintoneuvostoa kahdella jäsenellä.

Säkylä

Elintarvike- ja ruokayhtiö Apetit Oyj:n osakkeenomistajien linjanhaku hallintoneuvoston jäsenyyksistä ja omistajaohjauksesta ratkesi yhtiökokouksessa äänestyksillä. Hallintoneuvoston jäsenmäärää päätettiin kasvattaa kahdella, ja siinä on lisäyksen jälkeen 16 jäsentä.

Yhtiökokouksen äänestyspäätöksellä perustuottaja- ja viljelijäomistajien edustus säilyi ennallaan hallintoneuvostossa. Äänestyksessä oli viiden erovuoroisen hallintoneuvostopaikan täyttäminen ja kaksi uutta jäsenpaikkaa.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Juha Junnila Sastamalasta ja Samu Pere Eurasta.

Juha Junnila on maanviljelijä ja sikatilayrittäjä, ja hän on toiminut muun muassa Lihakunnan ja Atrian hallintotehtävissä. Samu Pere on Pintos Oy:n toimitusjohtaja.

Apetitin suurimpien osakkeenomistajien esittämä nimilista hallintoneuvoston erovuoroisten tilalle jäi äänestyksessä vähemmistöön.

Yhtiön merkittävimpiin osakkeenomistajiin lukeutuva säkyläläinen teollisuusneuvos Esko Eela otti näkyvästi kantaa yhtiökokouksen alla viljelijäedustuksen turvaamisesta hallintoneuvostossa.

Hän kiitteli yhtiökokouksen päätöksiä rakentaviksi.

”Hyvin meni, sovimme puolin ja toisin. Miksi olisi pitänyt muuttaa vakaata pohjaa, jolla on turvattu yhtiön vakavaraisuus ja kassa, josta voidaan maksaa osingot, palkat ja tuottajille raaka-aineesta”, Esko Eela kommentoi.

Yhtiökokous vahvisti viime vuoden tilinpäätöksen ja päätti yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2022 osinkoa 0,5 euroa osaketta kohti.