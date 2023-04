Maakunnan osuus lähes 1,7 miljoonan euron potista jäi pieneksi.

Säkylän Honkalassa on ollut monenlaista toimintaa. Kesällä 2005 nuorisoseuran esimies Raimo Kotsalo esitteli Vihtori Ylisen maalaamia vanhoja näyttämökulisseja. Ne vaativat korjaamista.

Eura, Kankaanpää, Säkylä

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia noin 1,67 miljoonaa euroa. Satakunnan osuus avustuksista on 18 000 euroa. Se ei ole edes 1,2 prosenttia koko potista.

Avustusta myönnettiin maakuntaan kolmeen kohteeseen. Säkylän Honkala Oy saa 14 000 euroa vuonna 1909 rakennetun Seuratalo Honkalan julkisivun, ikkunoiden ja ovien korjauksiin.

Euran Sosialidemokraatit ja Kankaanpään Venesjärven Maamiesseura saavat puolestaan molemmat 2 000 euron avustuksen.

Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Koko maassa avustuksia myönnettiin 121 hakijalle. Hakijoita oli 243 ja haettu summa yhteensä noin 6,6 miljoonaa euroa.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamille taloille. Vanhimmat niistä on talkoiltu pystyyn 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa lähes 2 500.

Rakennuksia pidetään osana arvokasta kansallista kulttuuriperintöä. Niiden korjaustyöstä ja ylläpidosta huolehtivat yleensä paikalliset yhdistykset talkoovoimin.