VSS Biopower sai pyytämänsä lisäajan ympäristöluvan vastaisen toiminnan takia annetuille määräyksille.

Säkylä

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta myönsi VSS Biopowerin biokaasulaitokselle sen pyytämän lisäajan ympäristöluvan vastaisen toiminnan kuntoon laittamiseksi. Biokaasulaitos on aiheuttanut merkittäviä hajuhaittoja Säkylän Iso-Vimman asuinalueelle.

Lautakunta määräsi viime marraskuussa, että yrityksen on maksettava rästiin jäänyt 25 000 euron vakuusmaksu vuodenvaihteeseen mennessä. Laitoksen eläinperäisen jätteen painesteriloinnin höyrynpoistoon yrityksen piti tehdä hajuhaittoja ehkäiseviä muutoksia tammikuun loppuun mennessä. Määräysten tehosteena oli yhteensä 15 000 euron uhkasakko.

VSS Biopower täyttänyt määräyksiä, vaan haki niihin lisäaikaa toukokuun alkuun saakka taloudelliseen tilanteeseensa vedoten. Lautakunta myönsi pyydetyn lisäajan kokouksessaan tiistaina. Uhkasakot voidaan panna maksuun, ellei määräyksiä ole täytetty 1. toukokuuta mennessä.

Osan lautakunnan marraskuussa määräämistä muutostöitä yhtiö on toteuttanut, ja osassa muutoksia määräaika on myöhemmin tänä vuonna. Näiden määräysten tehosteena on yhteensä 18 000 euron edestä uhkasakkoja.