Uudella tuotantolinjalla jatkojalostetaan mäntyhartsia estereiksi.

Rauma

Selluloosan valmistuksen oheistuotteena syntyvää mäntyöljyä jalostava Forchem Oyj suunnittelee Rauman tuotantolaitoksensa merkittävää laajentamista ja tuotantonsa monipuolistamista. Yhtiö on hakenut Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) kemikaaliturvallisuuslupaa mäntyöljyn esteröintilaitokselle.

Uudella tuotantolinjalla jalostettaisiin mäntyöljyhartsista estereitä, joita käytetään kemianteollisuudessa raaka-aineina sekä esimerkiksi elintarviketeollisuudessa aromivahventeina ja makuaineiden valmistukseen.

Forchemin toimitusjohtaja Risto Näsi sanoo laitossuunnittelun olevan alkuvaiheessaan, eikä lopullista investointipäätöstä ole vielä sinetöity.

Tukesille jättämässä lupahakemuksessa yhtiö kaavailee uudelle tuotantolinjalleen noin 14 000 tonnin vuosituotantoa ja myöhemmässä vaiheessa 28 000 tonnin vuosituotantoa.

Nykyisen mäntyöljyjalostamon yhteyteen rakennettaisiin prosessialue, jolle sijoittuvat varsinainen tuotantolinja, estereiden varastointisäiliöt ja käsittelylinja, jolla estereistä tehdään pastilleja. Kiinteään muotoon jalostetut esterit toimitetaan säkeissä loppukäyttäjille.

Kemikaalilupahakemuksessa on arvioitu, että rakentaminen voidaan aloittaa, kun toiminnalle on saatu rakennusluvat. Tavoitteena on aloittaa kaupallinen toiminta vuoden 2024 aikana.

Forchem on osa portugalilaista Respol -konsernia. Yhtiön liikevaihto oli viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan vuonna 2021 noin 135 miljoonaa euroa ja tulos noin 7,8 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa 43 henkilöä.