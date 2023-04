”Oppilaat ovat yksilöitä, eivätkä ainoastaan asiakasmassa”, nuoret kertovat Porista opiskelijakaupunkina

Satakunnan Kansa kysyi opiskelijoiden kokemuksia Porin opiskelijaelämästä. Tällaisia asioita vastauksista nousi esiin.

”Porissa on hyvä tiivis ilmapiiri opiskelijoiden välillä alasta riippumatta. Koulutus on hyvälaatuista.”

Näin vastasi vantaalainen Leevi Honkanen, 22, Satakunnan Kansan opiskelijoille suuntaamassa kyselyssä opiskelijaelämästä Porissa.

Honkanen opiskelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa luovaa markkinointia ensimmäistä vuotta. Hän halusi muuttaa pois pääkaupunkiseudulta tutustuakseen uusiin paikkoihin ja ihmisiin. Ensimmäisenä opintohaussa oli Turku, sitten Pori. Honkanen on viihtynyt hyvin uudessa opiskelijakaupungissaan.

Kyselyn pohjalta Poriin kaivattiin toimivampaa julkista liikennettä ja lisää tapahtumia, myös baarien ulkopuolelle. Osa mainitsi myös vapaa-ajan viettoon ja opiskeluun soveltuvia paikkoja ja opiskelijatarjouksia. Isoimmaksi teemaksi nousi kuitenkin keskusta-alueen hiljaisuus.

Mitä Porista puuttuu?

Opiskelija 25, liiketalous, Pori: ”Oma yliopisto.” Opiskelija 23, sote-ala, Tampere: ”Porin keskusta on kuollut ja julkista liikennettä ei ole. Autottomana opiskelijana liikkuminen esimerkiksi harjoittelupaikkoihin on toisinaan haastavaa.” opiskelija 22, sairaanhoitaja, nakkila: ”Julkinen liikenne laajemmaksi, turvallisemmat maastot liikkua (teiden korjaus).” opiskelija 22, geronomi, Pori: ”Opiskelijoiden näkyvyys ja opiskelijatapahtumat.” Opiskelija 22, luova markkinointi, Rauma: ”Lisää tekemistä. Porissa opiskelijoille ei ole paikkoja esimerkiksi opiskella porukalla muualla kuin koulun kirjastossa.” opiskelija 25, sote-ala, Tampere: ”Samkin kampus on toimiva. Toisaalta Pori on kompaktin kokoinen kaupunki, mutta valitettavasti esimerkiksi keskusta on turhan hiljainen.”

Honkanen itse pitää Porissa pikkukaupungin tunnelmasta. Hän toivoo, että koulujen välillä voisi olla enemmän yhteistä toimintaa. Hänen mielestään Samkin ja yliopistokeskuksen halukkaille opiskelijoille voisi järjestää esimerkiksi urheilukisoja.

”Yhteistyö voisi auttaa houkuttelemaan myös ulkopaikkakuntalaisia hakemaan Poriin opiskelemaan.”

Honkanen on itse pelannut salibandya SM-tasolla ja urheilu on hänelle lähellä sydäntä. Hänen mielestään Porista puuttuu urheiluseuroja, joihin voisi matalalla kynnyksellä mennä kokeilemaan taitojaan. Pienestä kaupungista on vaikea löytää omaa tasoa. Vapaa-aika kuluu suurimmaksi osaksi kuntosalilla, joita Porissa Honkasen mukaan riittää.

Kyselyssä Porin parhaiksi puoliksi nousi opiskelijoiden välinen yhteisöllisyys, lyhyet välimatkat ja viihtyisät kampusalueet. Jalustalle nostettiin myös pienen koulun edut.

opiskelija 23, liiketalous, Pomarkku: ”Oppilaat ovat yksilöitä, eivätkä ainoastaan asiakasmassa.”

Onko Porissa tarpeeksi opiskelijoille suunnattua toimintaa?

opiskelija 20, fysioterapia, Pori: ”Voisi olla enemmän opiskelijatapahtumia sekä opiskelijoille suunnattua toimintaa, myös muina päivinä kuin keskiviikkona.” opiskelija 22, konetekniikka, Eurajoki: ”Tapahtumia on ihan mukavasti mutta voisi olla enemmän kuin vain baariin liittyviä asioita.” opiskelija 23, sosionomi, Tampere: ”Jatkot ovat aina samassa paikassa, vaihtoehtoja ei ole kovin paljoa.” opiskelija 25, sote-ala, Tampere: ”Tapahtumia saattaa olla paljon, mutta osallistujamäärät niihin ovat pienet, eikä fiilistä ole.”

Opiskelijatapahtumat jakoivat kyselyssä mielipiteitä. Tapahtumia löytyy, mutta itse opiskelijoiden määrä on vähäistä.

Honkasen mielestä tapahtumissa on helpoin tutustua uusiin ihmisiin myös eri aloilta ja vuosikursseilta.

”Vaikka on vähemmän porukkaa, se on loppupeleissä yllättänyt. On hauskaa, kun on tiivis tunnelma ja tapahtumissa hyvä meininki”, Honkanen kertoo.

”Täällä on kyllä kuppikuntia, mutta en itse tykkää niistä. Kaikki tulevat silti toimeen keskenään.”

Honkanen on itse ollut aktiivisesti opiskelijariennoissa mukana, sekä hakenut mukaan opiskelijahallitukseen ja tuutoritoimintaan. Oman kokemuksensa mukaan kaikki saavat koulusta kavereita, vaikka baarit eivät kiinnostaisikaan. Tapahtumissa käyminen ei ole välttämättömyys verkostoitumiselle.

Suurin osa vastaajista kokevat, että ovat saaneet ystäviä ja verkostoituneet opiskelijayhteisössä hyvin.

Voisitko jäädä Poriin opiskelujen jälkeen?

opiskelija 23, liiketalous, Nummela: ”Ainakin hetkeksi. Pori on kivan kokoinen kaupunki ja olen viihtynyt hyvin.” opiskelija 22, luova markkinointi, Rauma: ”En todennäköisesti. Porissa ei todennäköisesti ole oman alani töitä kovinkaan paljon ellen perusta omaa yritystä enkä koe että yrityksen perustaminen Poriin olisi paras vaihtoehto.” opiskelija 23, sosionomi, Turku: ”En todellakaan. Porilaiset on juntteja.” opiskelija 21, konetekniikka, Ylöjärvi: ”Alustavasti suunnitelmissasi ei ole Poriin jääminen. Kaupungin rakennuksien julkisivujen ehennys voisi mahdollisesti muuttaa mieltä.”

Ulkopaikkakuntalaiselle useimmiten Pori on välivaihe, mutta työmahdollisuudet houkuttelisivat jäämään.

Halpa asuminen ja hyvät kulkuyhteydet voisivat saada Honkasen jäämään Poriin opiskelujen jälkeen. Myös oman alan työt houkuttelevat jäämään, nimittäin kaupungista löytyy hänelle työmahdollisuuksia omalta alalta. Honkasen opintoihin kuuluu paljon projekteja, joiden kautta alueen yritykset ovat tulleet jo tutuiksi.

”Voisin jäädä Poriin opiskelujen jälkeen, jos pääsisi tekemään etätöitä omalla alalla. Minulle ei ole niin tarkkaa loppupeleissä missä asuu, ” Honkanen kertoo

opiskelija 24, rakennustekniikka, Rauma: ”En pitäisi mahdottomuutena jäädä Poriin jos tältä seudulta saa töitä.”

Kyselyn perusteella suurin osa Porista tai muualta Satakunnasta kotoisin olevista opiskelijoista jää kotikaupunkiinsa. Moni ulkopaikkakuntalainen taas palaa opiskelujen jälkeen kotiseuduilleen tai muuttaa isompaan kaupunkiin.

opiskelija 25, liiketalous, Pori: ”Kyllä, olen asunut koko ikäni täällä ja elämä on täällä.”

Honkanen kertoo tottuneensa ison kaupungin hälinään. Viikonloppuisin ei ole paljon tekemistä, jollei lähde Helsinkiin.

”Aina kun lähden Helsinkiin, Kampissa tulee aina sokkina miten täynnä ihmisiä se on”, Honkanen naurahtaa.

Suunnitelmat ovat vielä auki siitä, lähteekö Honkanen viettämään ensimmäistä opiskelijavappuaan Helsingin Kaivopuistoon vai jääkö Porin opiskelijarientoihin.

Satakunnan Kansa kysyi uutista varten opiskelijoiden kokemuksia Porin opiskelijaelämästä. Yhteensä vastanneita oli 21 ja opiskelijoiden ikä oli 19–25-vuoden väliltä.