Rauman kaupunki ja Raumalaiskiekkoilun Tuki rahoittajina.

Rauma

Raumanmeren tekonurmen pinnoite uusitaan kesällä 2023. Muutostyön alustava ajankohta on heinäkuu. Uusinnan rahoittavat puoliksi Rauman kaupunki ja Raumalaiskiekkoilun Tuki ry, joka on vuosien varrella mahdollistanut ja kustantanut tekojääratojen rakentamisen Raumalle.

"Raumalaiskiekkoilun Tuki ry on ollut merkittävässä roolissa raumalaisen jääurheilun kehittämisessä. Olemme iloisia voidessamme jatkaa edelleen erinomaisesti sujunutta yhteistyötä”, toimialajohtaja Soile Strander toteaa kaupungin tiedotteessa.

Raumanmeren ja Pyynpää koulujen välialueella sijaitseva Raumanmeren kenttä on palvellut raumalaisia urheiluharrastajia ja vapaa-ajan viettäjiä vuodesta 2011 lähtien. Kesäisin kentällä harrastetaan pallolajeja ja talvisin pinnoitteen päälle jäädytetään kenttä jääkiekkoilijoita ja luistelijoita varten.

”Olemme tehneet pitkään rakentavaa yhteistyötä Rauman kaupungin kanssa. Olemme mielellämme mukana myös Raumanmeren kentän kunnostamisessa. Kenttä on ollut käytössä jo yli kymmenen vuotta ja sille on monipuolista käyttöä kaikkina vuodenaikoina. Meille on tärkeää, että lapset ja nuoret voivat harrastaa. Jokainen lapsi ja nuori, jonka saamme kentälle, on meille tärkeä”, Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n puheenjohtaja Rafael Eerola sanoo.

Kovassa käytössä ollut nykyinen kumirouhetäytteinen tekonurmi on elinkaarensa lopussa ja vaatii uusimisen. Jatkossa kumirouhetta ei ole enää mahdollista käyttää tekonurmien täyttöaineena.

Uuden tekonurmen toimittaa suomalainen Saltex Oy, joka on tunnettu korkealuokkaisten ja ympäristöystävällisten tekonurmirakenteiden kehittäjänä ja valmistajana. Tekonurmen täyttöaineeksi tulee ympäristöystävällinen, kierrätettävä BioFlex, joka soveltuu erinomaisesti jäädytettäville ja lämmitettäville kentille.