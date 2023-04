Pakoyrityksiä, kaahareita, rattijuoppoja – Roppakaupalla liikennerikkomuksia pääsiäisliikenteessä, raportoi Lounais-Suomen poliisi

Kankaanpää, Rauma, Karvia, Pori

Lounais-Suomen poliisilla on ollut kädet täyttä työtä tähänastisessa pääsiäisen liikenteessä. Lauantaina iltapäivällä ilmestyneen tiedotteen mukaan liikennerikkomuksia on riittänyt myös Satakunnassa. Erityisesti on saatu kiinni ylinopeutta ajavia, rattijuoppoja ja kortittomia kuljettajia.

Kankaanpäässä keski-ikäinen nainen ajoi pitkänäperjantaina poliisin tutkaan nopeudella 99 km/h alueella, jolla suurin sallittu nopeus on 60 km/h. Naista epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.

Raumalla pitkänperjantain iltapäivässä keski-ikäinen mies suoritti ohituksia. Nopeus kohosi poliisin tutkan mukaan nopeuteen 154 km/h alueella, jolla suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Mies sai väliaikaista ajokieltoa, ja häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Karviassa pitkänperjantain iltana nuori mies pakeni poliisia karkuun huomattavaa ylinopeutta. Nopeusrajoitus oli 80 km/h, mutta mies päästeli pitkin tietä nopeudella 160 km/h. Hän pääsi karkuun poliisilta.

Samaisena iltana nuori mies ajoi valtatie 2:lla poliisin tutkaan 163 km/h alueella, jolla nopeusrajoitus on 100 km/h. Mies määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Porissa nuori mies pyrki poliisia karkuun kevytmoottoripyörällä lauantain vastaisena yönä. Hänellä ei ollut vaadittavaa ajo-oikeutta. Mies käytti reittinään muun muassa kävelytietä ja keskustan katua väärään suuntaan. Poliisi sai kuljettajan kiinni ja määräsi väliaikaista ajokieltoa. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Koko Lounais-Suomen alueella ylinopeuksia kertyi "huomattava määrä”, ja sakkoja jaettiin runsaasti. Rattijuoppoja poliisi kertoo tavanneensa pitkänäperjantaina yhteensä kymmenen, joista puolet oli perusmuotoisia ja puolet törkeitä rattijuopumuksia. Kortittomia kuskeja saatiin kiinni kahdeksan kappaletta.