Pienenä pyhäkoululaisena pääsiäisen sanoma oli itselleni selvä ja perustui konkretiaan: ensin Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin, sitten kohta jo surtiin hänen kuolemaansa ja pääsiäispäivänä iloittiin tyhjästä haudasta. Luulin sampituulen vaikuttaneen asioihin, niin olin sisäistänyt tutun pääsiäisvirren säkeen Lensi maahan enkeli, joutuisampi tuulta. Kun tämä myytti aukesi minulle kasvun myötä, rupesin todella miettimään kirkkovuoden suurimman juhlan sisältöä.

Joulun viesti Jeesuksen syntymäilmoituksena on ymmärrettävämpi. Pääsiäisen sanoma kätkeytyy monipolveilevaan kertomuskimppuun. Hiljainen viikko on melkoinen aikamatka myös tunnetasolla: kärsimystä, epätietoisuutta, häpeää ja pilkkaa.

Palmusunnuntain aasi säälitti minua; kuvittelin sen pieneksi, hauraaksi ja meteliä pelkääväksi. Matematiikkaakin sain pohdintoihini mahtumaan; miten pääsiäissunnuntai voi olla jo kolmas päivä Jeesuksen kuolemasta?

Pääsiäisajan inhokkilauluni oli monotoninen pääsiäistropari, lyhyt muutaman säkeen veisu. Nykyvirsikirjamme virsi 90 ei iskenyt minuun.

Mutta mitä ovatkaan vuodet minulle tehneet? Hymni on alkanut elää ja resonoida minussa. Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.

Ihmiselle tekee hyvää toistaa, kaivaa selkäytimestään, mumista tuttua, löytää sanat mielestään. Kyse voi olla vaikka Isä meidän -rukouksesta. Tuttuus varmistaa perinteen siirtymisen, tuttuus tuo turvaa, toisto vahvistaa. Pienet lapset osaavat tämän luonnostaan. He rakastavat tuttujen laululeikkien tai lorujen odotettavissa olevia loppuhuipennuksia.

Kolmesti toistettuna pääsiäistropari muodostaa korvamadon, joka mantranomaisesti vakuuttaa ja vahvistaa minua pääsiäisen sanomasta. Mitä minun enempää tarvitseekaan ymmärtää? Hymni on 400-luvulta. Olisiko minulla siihen muka jotain lisättävää?

Vähemmän on enemmän. Virsikirjan lyhimmän virsitekstin alkukin jo riittää: Kristus nousi kuolleista. Siinä on pääsiäinen, siinä on usko, siinä on elämä: aasit ja kaikki. Siunattua pääsiäistä!

Ilona Kontinen

kirkon vapaaehtoistoimija ja Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori