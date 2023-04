Eurajoen kunta investoimassa miljoona euroa kartanonsa varustamiseen maalämmöllä ja sillan korjaukseen.

Vuojoen kartano on vuodelta 1836. Sen on suunnitellut arkkitehti C.L. Engel.

Eurajoki

Teollisuuden Voima -konserniin kuuluva ydinjäteyhtiö Posiva Oy on luopumassa Eurajoen kunnan omistaman Vuojoen kartanon vuokrauksesta.Kartanon toiminta organisoidaan uudelle pohjalle

Posiva osallistui merkittävällä taloudellisella panoksella empirekartanon kunnostukseen ja on ollut kartanon päävuokralaisena vuodesta 2003 alkaen.

”Muuttuneessa maailmassa Posivalla ei ole enää tarvetta näille tiloille, joten nyt on sopiva aika luopua tiloista. Vuojoki on mahtavan hieno historiallinen paikka, jota olimme yhdessä kunnostamassa nykyiseen loistoonsa 2000-luvun alussa. Tulemme jatkossakin käyttämään kartanon palveluja. Nyt on vain aika jäädä pois välistä turhana välikätenä”, Posivan toimitusjohtaja Janne Mokka sanoo tiedotteessa.

Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi kiittää Posivaa hyvästä yhteistyöstä.

”Posiva on ollut hyvä yhteistyökumppani ja hoitanut kaikki velvoitteensa hienosti. Kunnan tavoite on kehittää Vuojoen kartanosta entistä näkyvämpi ja houkuttelevampi kohde matkailua ja erilaisia yleisötilaisuuksia järjestävänä paikkana. Eurajoki on jo päättänyt investoida miljoona euroa kartanon sillan korjaamiseksi sekä maalämmön tuomiseksi kartanoon”, Lakaniemi sanoo.

Posiva on viime vuodet vuokrannut kartanoa Vuojoki Oy:lle, joka on pyörittänyt kartanon käytännön toimintaa. Jatkossa Vuojoki-säätiö on Eurajoen kunnan suora vuokralainen. Säätiön puheenjohtaja Ilkka Heikkilän mukaan on tärkeää, että Vuojoen kartanon toiminta jatkuu aktiivisena.

”Kiitos Posivalle pitkään jatkuneesta hyvästä yhteistyöstä. Vuojen kartano on ainutlaatuinen kohde. Toivomme, että lähiseudun yritykset ja matkailijat löytävät edelleen kartanon monenlaiset palvelut ja sen tarjoamat elämykset”, Heikkilä sanoo tiedotteessa.

Lopullisen päätöksen Posivan vuokrasuhteen päättymisestä 31. toukokuuta tekee Eurajoen kunnanhallitus kokouksessaan 11. huhtikuuta 2023.