Kuolinpesien tyhjentäjä Juha Lehtola näkee työssään yksinäisen elämän jäljet.

Rauma

Raumalainen Juha Lehtola on tyhjentänyt kuolinpesiä 17 vuoden ajan. Yleensä perikunta ottaa häneen yhteyttä silloin, kun omaiset ovat jo käyneet menehtyneen henkilön omaisuuden läpi.

Kuolinpesällä tarkoitetaan kuolleelta henkilöltä jäävää omaisuutta. Kuolinpesän osakkaat, eli perikunta, edustavat pesää yhdessä perinnönjakoon saakka.

Perinnönjaon jälkeen yhtenä vaihtoehtona on myydä kuolinpesä tyhjentäjille.

”Siinä vaiheessa kaikki tärkeät esineet, kuten valokuvat, päiväkirjat ja perintötavarat on viety jo pois. Aika usein jäljellä on suoraan kaatopaikalle päätyvää tavaraa”, Lehtola kuvailee.

Toisinaan perikunnan osakkailla itsellään on niin paljon tavaraa, että he myyvät kuolinpesän kokonaisuudessaan. Tuolloin kuolinpesistä voi löytyä myös sellaista tavaraa, joka kelpaa myös eteenpäin myytäväksi.

”Onhan tämä aarteenetsintää. Toisen roska voi olla toisen aarre.”

Juha Lehtola kertoo, että kaikki kuolinpesien tavarat täytyy käydä tarkasti läpi.

Juha Lehtola kertoo kuolinpesien tyhjentämisen olevan kuitenkin pääosin hyvin arkista työtä. Jokainen pöytälaatikko, kaappi ja pussinpohja täytyy käydä tarkasti läpi.

”Joskus näkee, että roskakasaan on päätynyt arvokastakin tavaraa.”

Vanhimmat tavarat löytyvät yleensä ullakoilta ja kellareista.

Usein asunto täytyy tyhjentää nopeassa aikataulussa, sillä se on menossa myyntiin ja kiinteistönvälittäjällä on kiire.

Lehtola kertoo, että eräskin asunto tyhjennettiin kahden päivän varoitusajalla. Silloin Lehtola ja hänen tiiminsä tekivät töitä lähes kellon ympäri.

”Siivoamme asunnon siihen kuntoon, että seuraavaksi sinne voi järjestää asuntoesittelyn.”

Vanhalle voileipägrillillekin voi lyötyä vielä ostaja.

Kaikki tyhjennykset eivät ole pikaisia. Lehtola muistelee kuolinpesää muutaman vuoden takaa, kun maaseudulla sijaitseva vanha omakotitalo oli täynnä tavaraa.

”Lattiasta kattoon asti. Vintillä tai kellarissa ei pystynyt liikkumaan valtavan tavaramäärän takia. Aina kun tuntui siltä, että nyt ollaan selvillä vesillä, niin jostain löytyi varasto tai huone, joka pursusi tavaraa. Loppujen lopuksi tyhjensimme taloa 1,5 kuukauden ajan.”

Tässäkin tapauksessa asunnon siivousta kiirehdittiin myynnin takia. Lehtola kertoo, että kiirehtimisestä ei ollut hyötyä, sillä asunto on edelleen tyhjillään.

”Aina kun ajan talon ohi, muistan sen valtavan urakan.”

Työläimmät kuolinpesät ovat usein niitä taloja, joissa sama asukas on elänyt vuosikymmenten ajan.

”Etenkin sota-aikana syntyneet ovat kokeneet sellaista niukkuutta, että he ovat oppineet säästämään kaiken.”

Joskus säästäminen on muuttunut hamstraukseksi.

Lehtola kertoo löytäneensä muun muassa 15 pahvilaatikollista pestyjä jugurttipurkkeja ja puolentoista metrin pinon viikattuja muovipusseja.

Hän arvioi, että tavaraa on vähemmän, jos kyseessä on pieni kerrostalokaksio, josta on muutettu palvelutaloon.

”Silloin on tehty välityhjennys jo aikaisemmin. Sellaisen asunnon tyhjennys voi onnistua päivässäkin.”

Juha Lehtola arvioi, että kuolinpesien tyhjennyksiä on eniten talvisaikaan, esimerkiksi joulun jälkeen.

”Jotenkin minulla on sellainen tuntuma, että vuodesta toiseen vanhempia ihmisiä kuolee hieman enemmän pimeimpään vuodenaikaan.”

Tavarat kertovat omaa elämäntarinaansa. Juha Lehtolan mukaan kuolinpesän tyhjentäjäkin herkistyy asunnossa, joka huokuu yksinäisyyttä.

Varsinkin ikääntyneiden miesten yksinäisyydessä on jotain, mikä saa hänet miettimään elämää laajemmin. Usein näiden asuntojen irtaimisto jää kokonaisuudessaan Lehtolalle, sillä omaisia ei ole.

”Niissä asunnoissa voi mielessään käsikirjoittaa ihmisen elämän kurjuutta tavaroiden kautta. Pölyyntyneistä valokuvista voi päätellä, että perhettä on ollut, mutta sitten on tullut avioero. Ehkä alkoholi on astunut kuvioihin vankemmin ja mies on jäänyt sohvalle, tölkki ja televisio seuranaan.”

Postikortit ja kirjeet myös kertovat eletystä elämästä ja ikävästä.

Eräästä asunnosta löytyi yksinhuoltajaisän ja hänen tyttärensä kirjeenvaihtoa vuosikymmenten takaa. Tyttö oli muuttanut pois kotoa ja isä kirjoitti varsin koskettavasti ikävästä ja yksinäisyydestään.

”Vähän siinä joutui silmäkulmaansa pyyhkäisemään ennen kuin laittoi kirjelaatikon kaatopaikkakuormaan.”

Tässä tapauksessa ei ollut omaisia, jotka olisivat kirjeitä kaivanneet. Lehtola kertoo, että aina jos asunnosta löytyy valokuvia tai kirjeitä, tieto niistä menee heti omaisille.

”Kerran löysin asunnosta testamentin, jonka toimitin omaisille.”

Vaikka kuolema on työssä aina läsnä, Lehtola kertoo, että välillä hymyilyttääkin. Eräässä asunnossa ihmetystä aiheutti se, että sieltä löytyi vain vasemman jalan kenkiä.

”Kun olimme aikamme etsineet pareja kengille, löysimme kaapista oikean jalan proteesin.”

Juha Lehtolan mukaan paikallisten taiteilijoiden teokset kiinnostavat ostajia. Etenkin ne teokset, joiden aihekin on paikallinen.

Kuolinpesistä löytyy yhä harvemmin varsinaisia keräilyharvinaisuuksia. Suurin osa tavaroista on kodin käyttötavaraa, jolla ei ole jälleenmyyntiarvoa. Tavallisia astioita, kirjakerhojen teoksia, tilaajalahjoja.

”Nykyään ihmiset ovat tietoisempia arvokkaista esineistä ja merkeistä, kuten vaikkapa Arabiasta. Myös huonekalujen, kellojen ja lamppujen arvo ymmärretään paremmin.”

Vaikka tietyt merkit ovat halutumpia, loppupeleissä tavaran kunto määrittää niidenkin myyntiarvon. Rikkinäinen merkkitavara on arvoton. Toisaalta hyväkuntoinenkin keräilyesine jää hyllyyn, jos siihen laittaa liian kovan hinnan.

”Ne paikallisten taiteilijoiden teokset, joissa on vielä paikallinen aihe, liikkuvat aika mukavasti. Kuten Rauma-aiheiset kirjatkin.”

Toisinaan löytyy myös lasten leluja, vanhoja koulukirjoja ja lapsuudenmuistoja ullakolta pölyttymästä.

”Silloin tällöin sitä miettii, että miksi ne ovat jääneet sinne.”

Juha Lehtola on aiemmin kerännyt kotimaista taidelasia, mutta vuodet vanhan tavaran parissa ovat saaneet miettimään ajan- ja tilankäyttöä uudelleen. Nykyisin hyvin harva aarre päätyy omaan vitriiniin.

Juha Lehtolan mukaan vanhat tiikkihuonekalut ovat kysyttyjä. Huonekaluissakin kunto määrittelee hinnan.

”Mitä järkeä tavaran perässä juoksemisessa on? Kun me kuolemme, ei meistä jää paljonkaan jäljelle. Muisto, joka kestää lyhyen ajan. Sitten elämä jatkuu omia uomiaan. Ehkä kannattaa vain elää kokemuksia keräten ja ihmissuhteita vahvistaen eikä etsiä jotain kippoja ja kuppeja”, Lehtola filosofoi.

Hän jatkaa, että toisinaan tavara ottaa isomman roolin ihmisen arjesta.

”Voisi sanoa, että tavara omistaa sinut etkä sinä tavaraa.”