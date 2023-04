Muinaisjäänne sijaitsee teollisuudelle varattujen alueiden välissä.

Rauma

Museovirasto esittää Raumalta varattavaksi ja suojeltavaksi kaikkiaan 12 kohdetta valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden ohjelmaan (VARK).

Listalla on muun muassa esihistoriallisia hauta- ja asuinpaikka-alueita, ensimmäisen maailmansodan puolustusvarustuksia ja kaksi Raumanmerellä olevaa laivanhylkyä. Alueellisesti suurimmat ja merkittävimmät kohteet ovat Vanhan Rauman muinaisjäännökset ja Lapin Sammallahdenmäki.

Kaupunki puolestaan esittää, että suunnitellusta ohjelmasta karsittaisiin Lakarin ja Kuivassuon välimailla sijaitseva Tauro III:ksi nimetty alue.

Museoviraston kartoituksen mukaan Tauro III:ssa on muinaislahden perukassa sijaitseva varhaismetallikautinen asuinpaikka, jonka yhteydessä on myös matalia kiviröykkiöitä. Alue on kasvuston ja metsän peitossa.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä lausunnossa karsimista perustellaan sillä, että alue on ennestään varattu ja kaavoitettu teollisuudelle ja yritystoiminnalle. Kaupungin tiedossa on ollut, että Tauro on muinaisjäännösrekisterin mukainen kohde ja että sitä koskee muinaismuistolaki.

Aiemmin Lakarin alueella on Ellinniityn pronssikautinen kiviröykkiöalue on voitu ottaa teollisuus- ja varastoalue käyttöön museoviraston luvalla huolellisten tutkimusten jälkeen. Kaupunginhallitus esittää, että samoin voitaisiin menetellä Tauron kanssa ja poistaa alue ohjelmasta.

Rauma toteaa Lakarin eteläpuoleisen alueen olevan vihreän siirtymän yrityksiä kiinnostava alue muun muassa hyvän sähkön saannin ja sataman läheisyyden vuoksi. Lisäksi Tauro III:n muinaisjäännösalue on lähellä ratapihavarausta ja lähialueiden käytön luonteesta johtuen kohteen säilyttäminen olisi haasteellista.

Korvaavia alueita ei Raumalta helposti ole löydettävissä. Tyypillisesti esimerkiksi akkutehtaat ja vetytaloutta kehittävät yritykset vaativat toimintaansa laajoja, kymmenien hehtaarien alueita.

Museoviraston kokoama valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden luettelointi on parhaillaan lausuntovaiheessa. Kohteita Suomen manneralueella on luettelossa lähes 1 400.

Satakunnasta on ohjelmassa ja kartoitettuna kaikkiaan 69 arkeologista kohdetta ja ne sijaitsevat 58 alueella. Niiden yhteinen pinta-ala on noin 383 hehtaaria.

Alueeltaan niistä laajin on viisi rautakauden ja keskiajan arkeologista kohdetta sisältävä Kokemäen Teljän muinaisjäännökset.