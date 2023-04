Päiväkoti Makasiini rakennetaan pikatahdilla lievittämään pulaa päiväkotipaikoista.

Eurajoen kunta vuokraa päiväkoti Makasiinin kymmenen vuoden vuokrasopimuksella, jossa on mukana varaus jatkovuosille. Suunnitelmana on, että päiväkoti aloittaa toimintansa vuoden 2024 alussa.

Eurajoki

Varhaiskasvatuspalvelujen eli päivähoidon kasvavaan kysyntään vastataan Eurajoella nopealla päiväkotirakennuksen hankinnalla. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan esityksen päiväkotirakennuksen vuokraamisesta.

Päiväkoti Makasiini vuokrataan Parmaco Oy:ltä. Tavoitteena on, että uusi päiväkoti valmistuisi käyttökuntoon vuoden 2024 alkaessa. Rakennuspaikaksi on varattu kunnan omistama tontti Lavilantien varresta. Päiväkodin lähinaapurina on Lavilan viljamakasiini.

Parmaco Oy:n tarjoaman päiväkotirakennuksen kuukausivuokra on 24 280 euroa eli noin 291 000 euroa vuodessa . Vuokrahinta on ilman arvonlisäveroa. Vuokra tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti.

Kunta vuokraa rakennuksen 10 vuoden kiinteällä vuokrasopimuksella. Sen jälkeen kunta voi irtisanoa vuokrasopimuksen vuoden irtisanomisajalla ja palveluntarjoaja kahden vuoden irtisanomisajalla.

Lisäksi kunta joutuu varautumaan päiväkodin ylläpidon, huollon ja ruokapalvelujen kustantamiseen noin 240 000 eurolla vuosittain sekä kalustehankintoihin ja henkilökunnan palkkaamiseen.

Päiväkotiin tulee neljä hoitoryhmää ja yhteensä laskennallisesti 84 hoitopaikkaa.