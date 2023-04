Sosiaalialaa Satakunnan ammattikorkeakoulussa Porissa opiskeleva Saija Vuorenpää uskoo, että polkuopinnot sopivat lähes jokaiseen elämäntilanteeseen. Hän itse on lähihoitajataustainen seitsemän lapsen äiti, jonka arjesta vievät aikaa myös luottamustoimet. Lisäksi Vuorenpäällä on neuropsykiatrisia haasteita. ”Meidänkin ryhmässämme on niin työttömiä, alanvaihtajia kuin kokopäiväisesti töissä käyviä. Jos vain kiinnostava ala löytyy, niin ehdottomasti suosittelen polkuopintoja. En keksi kenelle ne eivät sopisi.”