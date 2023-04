Soitimme puolueiden taustahenkilöille ja selvitimme, onko Satakunnalla mahdollisuuksia saada edustusta valtioneuvostoon.

Nykyinen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on ministerispekulaatioissa vahvoilla, jos SDP on hallituksessa ja Sanna Marin jatkaa puolueen puheenjohtajana.

Satakunta

Maakunnan edunvalvonnan kannalta kaikkein olennaisin politiikan paikka on valtioneuvostossa.

Valtioneuvosto on usein käytännössä se instanssi, jossa päätetään millaista aluepolitiikkaa tehdään.

Satakunta on pieni kahdeksan kansanedustajan vaalipiiri, joten oman ministerin saaminen korostaa asiaa.

Viime kaudella Satakunnasta oli yksi ministeri, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Edeltävässä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa ei ollut satakuntalaista edustusta.

Ministerivalinnat tehdään hallitusneuvottelujen jälkeen, kun on selvillä, mitkä puolueet ovat mukana.

Satakunnan Kansa haastatteli artikkelin taustaksi eri puolueiden vaikuttajia niiden sisäisistä tilanteista. Tämän perusteella voi laskea, että kahdeksasta kansanedustajasta kolme, maksimissaan neljä on mahdollisia ministereitä hallituskokoonpanosta riippuen.

Kokoomus

Kokoomus on vaalien suurin voittaja. Puheenjohtaja Petteri Orpo on hallitustunnustelija ja tässä vaiheessa todennäköisin pääministeri.

Kokoomus sai eduskuntaan 48 paikkaa, ja kokoomuspiireissä lasketaan, että jaettavaa olisi seitsemän salkkua.

Satakunnassa kokoomuksen listalta läpi meni kaksi edustajaa. Matias Marttisen henkilökohtainen kannatus oli niin kovaa, että hän veti perässään Mari Kaunistolan.

Kokoomuspiireissä Marttista pidetään mahdollisena ministerivalintana ainakin, jos salkkuja on jaossa se seitsemän.

Matias Marttinen tekee nousua kokoomuksen sisällä, mutta kilpailu on kovaa.

Kokoomuksessa puheenjohtaja saa valita ministerinsä kohtalaisen vapaasti. Marttinen toimi aikoinaan Orpon erityisavustajana, kun tämä oli valtiovarainministeri, mikä lienee etu.

Marttinen on tiettävästi luovinut eduskuntaryhmässä jäsentenvälisten ulkopuolella ja on hyvissä väleissä kaikkien kanssa. Hän on myös ollut isossa roolissa puolueen talous- ja verolinjan valmistelussa, mikä on todennäköisesti tulevan hallituksen painopistealueita.

Kokoomuksen ministeriputkessa toki on nimiä ennen Marttista. Varapuheenjohtajat Elina Valtonen ja Antti Häkkänen lienevät itsestään selviä ja vahvoilla on myös Pirkanmaalla hyvin ääniä saanut Anna-Kaisa Ikonen.

Varapuheenjohtajista Häkkäsellä on aiempaa ministerikokemusta. Muista entisistä ministereistä Kai Mykkänen ja Sanni Grahn-Laasonen ovat taustapuheissa esillä.

Puolueella on paineita nostaa joukkoon joku uusi kasvo ja Marttisen kanssa vahvaksi ehdokkaaksi arvioidaan rovaniemeläinen Heikki Autto riippuen siitä, mitä salkkuja on jaossa.

Perussuomalaiset

Kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakentuvaa hallitusta pidetään tällä hetkellä todennäköisimpänä vaihtoehtona hallituspohjaksi pelkästään vaalituloksen perusteella.

Satakunnan perussuomalaiset saivat kolme kansanedustajaa, mutta yhtäkään heistä ei pidetä kovin todennäköisenä ministerivaihtoehtona, koska he ovat puoluejohtoon nähden ulkokehällä.

Laura Huhtasaari on kolmikosta tunnetuin, sillä hän on ollut aikaisemmin puolueen varapuheenjohtajana ja presidenttiehdokkaana.

Laura Huhtasaaren herrahissi ei välttämättä pysähdy ministeriaitioon, vaikka perussuomalaiset olisi hallituksessa.

Kaksi muuta perussuomalaisten satakuntalaista edustajaa Petri Huru ja Jari Koskela eivät ole puolueessa sellaisessa asemassa, että heidän valintaansa voisi pitää todennäköisenä.

Perussuomalaisten sisältä arvioidaan, että puheenjohtaja Riikka Purra pitää mieluusti välimatkaa uhkana pitämiinsä naisiin, ja siksi Huhtasaaren palvelus europarlamentaarikkona on sopinut varsin hyvin.

Huhtasaari säilytti asemansa vaalipiirin ääniharavana, mutta menetti vuoden 2019 vaaleista 4605 ääntä, mikä ei ainakaan vahvista hänen asemaansa.

Kaikesta huolimatta Huhtasaari tuo ryhmään kokemusta kansainvälisestä politiikasta ja hänellekin pitää löytää jokin järkevä tehtävä.

SDP

Toinen vaihtoehto hallituspohjaksi on perinteinen sinipuna.

Porilainen Krista Kiuru on todennäköinen ministeri sellaisessa hallituksessa, jossa puolueen puheenjohtaja Sanna Marin on mukana.

Kiurun erityisosaamista on neuvottelupöydässä vääntäminen ja kääntäminen. Vastaavaa asetta ei ole oikeastaan millään puolueella, ja nykyisessä hallituksessa Marin on tiukoissa paikoissa tukeutunut Kiuruun.

Toistaiseksi näyttää siltä, että Kiurun kohtalo on sidottu Mariniin. Toisaalta Kiuru on kyllä aina löytänyt paikkansa oli puolueen puheenjohtaja kuka tahansa.

Toinen demariedustaja on Raumalta uutena noussut Juha Viitala, joka saa todennäköisesti odottaa vuoroaan ainakin niin kauan kuin Kiuru jatkaa parlamenttiuraansa.

Keskusta

Keskusta on tavallisesti ollut isänmaan käytettävissä aina, kun on tarvittu toimintakuntoista enemmistöhallitusta.

Tällä kertaa tilanne on toinen. Puheenjohtaja Annika Saarikko linjasi lähettämässään tiedotteessa, että keskustan paikka on nyt oppositiossa.

Ratkaisua ei voi pitää yllättävänä, kun takana on kaksi peräkkäistä vaalitappiota.

Satakuntalaisittain tilanne on siinä mielessä harmillinen, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli on tehnyt hienon nousun puolueen kärkipaikoille ja olisi epäilemättä yksi ministerikandidaateista, jos puolue pääsisi jakamaan salkkuja.

Nyt tilanne on se, että Kallin osalta asiaan voidaan ehkä palata neljän vuoden kuluttua.