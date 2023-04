Pori

Ennakkoäänten tultua kokoomuksen Mari Kaunistolan tilanne näytti hienolta, ja niiden perusteella näytti tulevan paikka eduskunnassa.

”Hämmennys ja iso ilo siitä, että tähän mennessä on jo ääniä näin paljon, mutta iltaa on vielä jäljellä. Jokainen minuutti on taatusti pitkä”, hän huokasi.

”Vahva teema talousnäkökulman lisäksi minulla oli ihminen ja arjen turvallisuus. Niistä on tultu puhumaan vaalitilaisuuksissa ja niiden kautta on päässyt lähelle ihmistä.”

Kaunistola sanoo kampanjaa tehdyn ilon kautta, ja lähtökohtana on ollut positiivinen ajattelu.

”Nyt katsotaan, mitä se tuo.”

Käy vaalissa kummin vain, aurinko nousee vaalien jälkeisenäkin päivänä, Kaunistola totesi.

”Niin on hyvä kuin käy.”