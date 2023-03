Talvinen sää pysäytti kevätmuuton – ”Jonkin verran lintuja on nähty lentämässä takaisin eteläisiin suuntiin”

Osalla linnuista on nokka kohti etelää

Satakunta

Pari viikkoa sitten lupaavasti käynnistynyt muutto tyssäsi viikkoa myöhemmin uusiin lumisateisiin ja pakkasiin. Osa muuttajista jäi paikalleen odottelemaan sään paranemista, osa kääntyi takaisin.

Metsähanhia ehti kerääntyä Satakuntaan jo tuhatmäärin, eniten Porin Pinomäkeen, jossa laskettiin 25. maaliskuuta 2 230 hanhen lauma. Jonkin verran hanhia on nähty myös lentämässä takaisin eteläisiin suuntiin.

Pikkulinnuista kiuruja ja pulmusia on havaittu myös isoissa parvissa. Kiuruja on myös matkannut etelään päin, mutta isoja parvia on kerääntynyt esimerkiksi Porin Toukarille, jossa havaittiin viime torstaina peräti 2 000 lepäilevää kiurua.

Pulmusia oli kerääntynyt samana päivänä samoille apajille vielä enemmän, arviolta 2 500 yksilöä. Kumpikin laji on aikaisena muuttajana sopeutunut vaihteleviin säihin, eli nämäkin linnut pärjännevät kyllä.

Aikaisena muuttajana myös töyhtöhyypät ovat pysäyttäneet muuttonsa, mutta paljon hyyppiä on myös nähty parvittain suuntaamassa etelään. Suurin määrä samalta paikalta laskettuna on toistaiseksi ollut Porin Teemuluodosta 23. maaliskuuta pääosin etelään matkanneet 650 hyyppää.

Jokunen uusi kahlaajakin ehti saapua Poriin ennen sään kylmenemistä. 23. maaliskuuta nähtiin kaksi tylliä Maaviikissä, aikainen suokukko Ulasoorissa ja taivaanvuohet Kyläsaaren Launaisissa ja Preiviikinlahden Leveäkarilla.

Pikkulinnuista näkyvimpiä muuttolintuja pulmusten ja kiurujen ohella ovat olleet kymmenet mustarastaat, jotka ovat kerääntyneet ruokintapaikoille ja lintulaudoille kelien muututtua huonommiksi.

Rastaille muutos on selvästi ollut haastavaa, kun välillä on näkynyt rastaiden kesken suoranaista kisailua ruokintapaikoille olleista maapähkinöistä ja muista oudommista herkuista. Onneksi on luvassa jo lämpenevää, joten mustarastaat, peipot ja muut pääsevät jatkamaan muuttoansa kohti kotiseutuja.

Kevään uudet muuttajat: 19.3. lehtokurppa, 20.3. punakylkirastas, 21.3. kangaskiuru, 23.3. pikkujoutsen, tylli, suokukko, taivaanvuohi, selkälokki, naurulokki, luotokirvinen, peippo, 24.3. valkoposkihanhi, ristisorsa, tavi, haapana, niittykirvinen, 25.3. harmaasorsa, punasotka, metsäviklo ja 31.3. muuttohaukka.

Lähde: Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry/BirdLife Suomi ry, Tiira-lintutietopalvelu.