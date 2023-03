Rauma

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seitsemälle yliopistolle lisäaloituspaikkoja varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen. Pääosa lisäkoulutuksesta suuntautuu Helsingin yliopistolle, koska varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on suurin pula pääkaupunkiseudulla.

Osa vuosina 2024 ja 2025 alkavista lisäkoulutuspaikoista on tulossa Turun yliopistolle ja sen opettajankoulutuslaitokselle, jonka varhaiskasvatuksen opettajankoulutus on Rauman kampuksella. Turun yliopiston osuus lisäkoulutuspaikoista on 20 eli yksi koulutusryhmä.

Ministeriön myöntämä 6,3 miljoonan euron lisämääräraha on tarkoitettu monimuotoisen ja pääosin työn ohessa suoritettavan varhaiskasvatuksen kandidaattikoulutukseen, jonka kesto on keskimäärin 2,5 vuotta. Koulutukset alkavat syksyllä 2024 ja 2025.

Rahoitettavien aloituspaikkojen kokonaismäärä on yhteensä 360. Helsingin yliopisto saa lisäpaikoista 240 ja 20 koulutuspaikkaa saavat Oulun, Tampereen, Turun, Itä-Suomen, Jyväskylän yliopistot sekä Åbo Akademi.

Eduskunta on edellyttänyt, että vuoden 2023 talousarvioesitykseen sisältyvät varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen uudet aloituspaikat osoitetaan sinne, missä varhaiskasvatuksen opettajista on suurin puute, ministeriä toteaa tiedotteessaan.