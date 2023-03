Satakunta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa. Siinä suositellaan omaehtoista varautumista mahdollisiin vaaratilanteisiin hankkimalla joditabletteja.

Alle 3-vuotaille soveltuvien joditablettien jakelusta vastaa julkinen terveydenhuolto. Satakunnassa se toteutetaan normaalin neuvolakäynnin yhteydessä, kerrotaan hyvinvointialueen tiedotteessa.

Äitiysneuvolassa jaetaan alle 3-vuotiaille soveltuva joditabletti myös raskaana oleville syntyvää lasta varten.

Joditablettien jakelu aloitetaan huhtikuussa.

Alle 3-vuotiaille tarkoitetut joditabletit jaetaan neuvoloiden kautta, koska apteekeissa ei ole tällä hetkellä myynnissä sen ikäisille soveltuvaa kaliumjodidin vahvuutta.

Joditablettien mukana annetaan tarkat käyttöohjeet ja niitä säilytetään kotona varatoimena.

Tabletti käytetään vain, jos pelastusviranomainen niin määrää. Pelastusviranomainen lähettää vaaratiedotteen, jos toimiin on syytä ryhtyä. Säteilyvaaratilanteessa suojautuminen sisälle on ensisijainen toimi. Joditablettien ottaminen on toissijainen tukitoimi.