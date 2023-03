Köyryn-Ketunpesän asemakaava kuntalaisten kuntalaisten nähtäväksi ja arvioitavaksi.

Köyryn-Ketunpesän asemakaavaehdotuksen alue sijoittuu kirkonkylässä Eurajoen eteläpuolelle ja rajoittuu idässä Sydänmaantiehen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 110 hehtaaria. Kartta-aineisto: Eurajoen kunta.

Eurajoki

Vuosikymmenen ajan Eurajoella valmisteltu Köyryn-Ketunpesän alueen asemakaavoitus on etenemässä päätöksenteon loppusuoralle. Eurajoen kunnanhallitus hyväksyi nähtäville asetettavaksi ja kuntalaisten arvioitavaksi asemakaavaehdotuksen, joka kattaa noin 110 hehtaarin alueen.

Asemakaava tuo Eurajoen keskustaajamaan toteutuessaan kokonaan uuden ja laajan omakotialueen, jonka ansiosta kunta saa tonttivarastoa pitkälle tulevaisuuteen. Kaava-alue rajoittuu Eurajoen eteläpuolelle. Osa ranta-alueesta on rakennettua. Vielä vapaana oleva joenranta-alue on kaavaehdotuksessa osoitettu viher- ja lähivirkistysalueeksi.

Kaava-alueella on kunnan omistaman maa-alueen lisäksi yksityistä maanomistusta. Asuintontteja kaava-alueella on yhteensä 181.

Asumiselle on alueesta suunniteltu noin 57,5 hehtaaria ja viher- ja virkistysaluevarauksille 40,8 hehtaaria. Rakentamattomia tontteja alueelle on asemakaavaehdotuksessa osoitettu yhteensä 109. Kunnan omistamalla maa-alalla on 80 tonttia.

Eurajoen kunnanjohtaja Vesa Lakaniemi sanoo Ketunpesän alueen asemakaava-alueen laajennuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen aikataulun olevan avoinna.

”Alue rakennetaan vaiheittain. Kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen on useiden miljoonien eurojen investointi. Tarkempi rakentamisaikataulu ja kustannusarvio on vielä avoinna”, Lakaniemi sanoo.

Parhaillaan kirkonkylässä rakennetaan omakotialuetta Lavilan kolmosvaiheessa. Lakaniemen mukaan alueella on vapaana noin 20 tonttia.