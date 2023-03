Puuvillan kauppakeskuksesta voi nyt lainata vaikka avainten jäljittäjän tai ruokailusta muistuttavan kellon – Tällainen on Funteeraamo-lainaamo

Hyvinvointiteknologialainaamo Funteeraamo auttaa ikääntyviä ja toimintarajoitteisia löytämään arjessa helpottavaa teknologiaa. Lainaamo palvelee kauppakeskus Puuvillan kakkoskerroksessa 20. huhtikuuta asti.

Funteeraamon projektisuunnittelija Marjo Mäkelä ja projektipäällikkö Taina Jyräkoski auttavat asiakkaita löytämään sopivia apuvälineitä. Jyräkoskella (oik.) on päässään ja kädessään kuulemista auttava kommunikaattori.

Pori

Puuvillan kauppakeskukseen on avautunut ikääntyviä ja toimintarajoitteisia palveleva lainaamo, Funteeraamo.

Kyseessä on Satakunnan hyvinvointialueen ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Samkin yhteishanke, jonka tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen apua hyvinvointiteknologian kautta. Hanke on saanut rahoituksensa Satakuntaliitolta.