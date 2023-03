Satakunnassa 6,5 prosenttia äänioikeutetuista saapui vaaliuurnille kolmantena ennakkoäänestyspäivänä. Ääniä annettiin perjantaina 24. maaliskuuta yhteensä 11 097 kappaletta.

Kaikkiaan ennakkoääniä on annettu nyt Satakunnassa 34 598 kappaletta, joka nostaa maakunnan äänestysaktiivisuuden 20,4 prosenttiin.

Perjantaina naiset olivat 5 951 äänellä miehiä, 5 146 ääntä, aktiivisempia.

Prosentuaalisesti maakunnan äänestysaktiivisimmat asukkaat löytyivät kolmannen ennakkoäänestyspäivän jälkeen Jämijärveltä ja Kankaanpäästä. Molemmissa 23,5 prosenttia äänioikeutetuista on nyt käynyt vaaliuurnilla. Prosentuaalisesti vähiten ääniä on 24. maaliskuuta mennessä annettu Huittisissa, jossa äänestysprosentti on tällä hetkellä 18,2.

