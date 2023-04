Lohduton tarina kohtuun kuolleen lapsen tuhkien laskemisesta mereen Mäntyluodossa oli osa valheiden kudelmaa, joka kietoi pauloihinsa porilaisen miehen ja hänen lähipiirinsä.

Musertavasta surusta muistuttava kynttilä syttyy hautausmaalla. Porissa asuva nuori pariskunta on tullut jättämään jäähyväiset lapselleen, joka on kuollut dramaattisesti kohtuun. Miehen lähimmäisille lähetetään viesti: pariskunnalle on syntynyt enkelilapsi.

Kaikki tämä on valetta.