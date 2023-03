Vaalirahoituksen ennakkoilmoitus ei ole pakollinen, mutta esimerkiksi keskustasta ja vihreistä kaikki ehdokkaat ovat sen täyttäneet.

Tilaajille

Satakunta

Äänestäjillä pitäisi olla käytettävissään tietoa ehdokkaiden vaalirahoituksesta jo silloin, kun he tekevät äänestyspäätöstä. Sen takia on säädetty vapaaehtoisesta ennakkoilmoituksesta.

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta on saanut Satakunnasta tähän mennessä ennakkoilmoituksen vain osalta ehdokkaista. Istuvista kansanedustajista ilmoitus on toistaiseksi saapunut vain Eeva Kallilta. Suomen keskustan ehdokkaat ovat muutenkin olleet ahkeria, sillä ennakkoilmoitus on tullut listan jokaiselta nimeltä.