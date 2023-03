Aiempi kauppiaspariskunta Teemu ja Maaria Holma puolestaan siirtyivät nyt Turkuun.

Rauma

Intersport-ketjun Rauman liike sai uuden kauppiasveturin. Kauppiaana on aloittanut Mertsi Raitanen. Raitasella on taustana pitkä Intersport-ura, vaikka kauppiasura on vasta alussa.

”Olen toiminut Intersport-ketjussa kaikkiaan 14 vuoden ajan ja työskennellyt useammassa Turun alueen Intersportissa, viimeisimpänä Hansan Intersportin myymäläpäällikkönä viiden ja puolen vuoden ajan. Lähden kauppiaaksi erittäin innostunein mielin”, Raitanen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Hän kokee pitkän kokemuksensa urheilukaupasta auttavan myös kauppiaan työssä merkittävästi. Päivittäinen käytännön tekeminen pysyykin pitkälti samana.

”Sen lisäksi käyn innolla kauppiaalle kuuluviin taustatöiden ja kehittämiseen”, Raitanen toteaa.

Rauman Intersportin kauppiaina kohta neljän vuoden ajan toimineet Teemu ja Maaria Holma siirtyivät maaliskuun alussa kauppiaiksi Hansan Intersportiin.

Intersport Rauman henkilökunta siirtyy niin sanottuina vanhoina työntekijöinä Raitasen palvelukseen. Kuluvalla viikolla Rauman Intersportissa tehdään muutostöitä, mutta kauppa aukeaa jälleen maanantaina 27.3.

Rauman uuden urheilukauppiaan oma lajitausta on jääkiekossa.

”Jääkiekko on ollut päälajini: pelasin koko nuoruuteni ja jatkoin vielä aikuisiällä. Edelleenkin harrastan ja pelailen pari kertaa viikossa. Muilta osin lenkkeilen ja pelaan esimerkiksi sulkapalloa. Kauppiasuran alettua tulen asumaan pääsääntöisesti Raumalla, joten myös Rauman urheilupaikat tulevat varmasti jatkossa tutuiksi”, Raitanen sanoo.

Suomessa on 51 Intersport-kauppaa ja intersport.fi-verkkokauppa. Intersport-kauppoja on yli 5 500 yhteensä 43 maassa.