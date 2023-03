Satakunnan äänestysprosentti on torstain 23.3. jälkeen 13,7.

Satakunnassa 7,3 prosenttia äänioikeutetuista saapui vaaliuurnille toisena ennakkoäänestyspäivänä. Ääniä annettiin torstaina 23. maaliskuuta yhteensä 12 384 kappaletta.

Kaikkiaan ennakkoääniä on annettu nyt Satakunnassa 23 278 kappaletta, joka nostaa maakunnan äänestysaktiivisuuden 13,7 prosenttiin.

Torstaina naiset olivat 6 722 äänellä miehiä, 5 662 ääntä, aktiivisempia.

Prosentuaalisesti maakunnan äänestysaktiivisimmat asukkaat löytyivät toisen ennakkoäänestyspäivän jälkeen Jämijärveltä, jossa 16,3 prosenttia äänioikeutetuista on nyt käynyt vaaliuurnilla. Prosentuaalisesti vähiten ääniä on annettu Siikaisissa, jossa äänestysprosentti on tällä hetkellä 10,5.

Äänestysaktiivisuutta voit seurata tarkemmin täältä.