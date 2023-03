Satakunta

Lintujen kevätmuutto on saanut viime päivinä vauhtia, vaikkakin lentokelit eivät aina ole olleet parhaat mahdolliset. Viikonlopun ja alkuviikon vesisade sulatteli peltoaukeita kuitenkin sen verran, että hanhimuutto käynnistyi odotetusti.

Viime sunnuntaina laskettiin Eurajoen Linnamaalta jo 150 merihanhea. Maanantaina alkoi näkyä myös metsähanhia enemmissä määrin. Tiistaina Eurajoen Vuojoelle oli saapunut jo 470 metsähanhea ja Säkylän Köyliössä hanhilukema nousi 525 metsähanheen. Hanhien joukosta ovat odotetusti löytyneet myös ensimmäiset lyhytnokka-, tundra- ja kanadanhanhet.

Laulu- ja kyhmyjoutsenten paluu on niin ikään jo hyvässä vauhdissa. Varsinkin laulujoutsenten muuton etenemistä on helppo seurata, kun valkoisia joutsenlaumoja löytyy samoilta peltoaukeilta, joissa myös hanhiparvet ruokailevat.

Rannikolla on odotetusti seurattu jo merimetsojen saapumista. Vesilinnuista näkyvimpiä ovat olleet telkkien, tukkasotkien ja isokoskeloiden lisäksi mustalinnut ja haahkat. Myös ensimmäiset kaakkurit on jo havaittu. Isoista linnuista harmaahaikaroita ja kurkia on myös nähty pieniä määriä. Ensimmäinen jalohaikarakin muutti jo tiistaina pohjoiseen Porin Leveäkarilla.

Päiväpetolinnuista ensimmäinen sinisuohaukka saapui Raumalle 16. maaliskuuta. Saman päivänä muutti puolestaan Porin Teemuluodossa peräti neljä maakotkaa.

Töyhtöhyyppien muutto käynnistyi nopeasti 14. maaliskuuta, vaikka lumisateesta johtuen hyypillä ei juurikaan sopivia laskeutumispaikkoja löytynyt. Hyyppiä nähtiin heti pienin parvin eri puolilla maakuntaa ja aina Vammalaa myöten.

Muista kahlaajista on havaittu toistaiseksi vain yksinäinen kapustarinta viime sunnuntaina Porin Pinomäessä. Odotuslistalla ovat kuitenkin jo ensimmäiset isokuovit, lehtokurpat ja tyllit, mikäli kelit ovat hiukankin suosiolliset.

Pikkulintujen muutto on sen sijaan vielä alkutekijöissään pulmusia ja kiuruja lukuun ottamatta. Uusina muuttajina on kirjattu kuitenkin ainakin kottarainen, kulorastas, punarinta, lapinsirkku ja tiistaina Euran Hinnerjoella havaittu västäräkki.

Kevään uudet muuttajat: 5.3. merimetso, 9.3. kaulushaikara, 11.3. harmaahaikara, 13.3. lapasotka, 14.3. töyhtöhyyppä, 15.3. sarvipöllö, 16.3. kaakkuri, metsähanhi, sinisuohaukka, riskilä, 17.3. kanadanhanhi, pikku-uikku, kottarainen, 18.3. tundrahanhi, 19.3. lyhytnokkahanhi, kurki, kapustarinta, kulorastas, lapinsirkku, 20.3. punarinta, 21.3. jalohaikara ja västäräkki.

Lähde: Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry/BirdLife Suomi ry, Tiira-lintutietopalvelu.