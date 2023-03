Aamulehti käynnistää uuden vastaavan päätoimittajan haun – Tomi Lähdeniemestä vt. päätoimittaja

Sanoma Media Finland avaa haettavaksi Aamulehden vastaavan päätoimittajan tehtävän. Tehtävään kuuluu myös Pirkanmaan yhteistoimituksen johto.

”Tampereen alueesta on kehittynyt vetovoimainen kasvukeskus, jossa Aamulehden asema on vahva. Aamulehden digitransformaatio on hyvässä vauhdissa ja journalismi on kunnianhimoista ja omaäänistä”, sanoo Sanoma Media Finlandin uutis- ja featuremedian liiketoimintajohtaja Petteri Putkiranta.

”Pirkanmaalla on yhteisöllinen, osaava ja näkemyksellinen tiimi, ja sen johdossa on nyt hyvä paikka journalistipomolle”.

Työpaikkailmoitus julkaistaan mahdollisimman pian osoitteessa sanoma.fi.

Satakunnan Kansan vastaava päätoimittaja Tomi Lähdeniemi nimitetään väliaikaisesti myös Aamulehden vastaavan päätoimittajan tehtävään.

”Aamulehden ja Pirkanmaan yhteistoimituksessa on erinomaista osaamista ja kova ammattitaito. Minulla on siihen täysi luottamus. Jatkamme normaaliin tapaan kehitystä, jotta tuleva päätoimittaja voi jatkaa työtä saumattomasti”, sanoo Lähdeniemi.

Aamulehden edellinen vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu jätti tehtävänsä maanantaina 13. maaliskuuta asiattoman käytöksen takia.