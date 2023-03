Katusepeli on ennen poistettu huhtikuun puolella.

Varsinais-Suomen ely-keskuksella on meneillään kokeilu liukkaudentorjuntaan käytetyn sepelin kevätharjausten aikaistamisesta Porin ja Rauman kaupunkiseutujen tärkeimmillä pääpyöräilyreiteillä, ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan.

Normaalisti sepeli poistetaan kävely- ja pyöräilyväyliltä 15. huhtikuuta mennessä tai sulan kauden vakiinnuttua huhtikuun aikana. Etenkin leutoina talvina lumi ja jää sulaa jo paljon tätä aikaisemmin.

Kokeilussa harjauksia pyritään tekemään määritellyillä väylillä maaliskuun loppuun mennessä. Toistaiseksi kelit ovat monin paikoin vielä melko talvisia. Urakoitsijat seuraavat sääennusteita ja ryhtyvät sepelin poistoon heti kelien salliessa.

Lähtökohtana on, että sepelin harjaaminen aloitetaan, kun lämpötila on pysyvästi plussan puolella myös öisin. Pitkään jatkuvat yöpakkaset saattavat siten hidastaa sepelin puhdistusta.

Kokeilua perustellaan ely-keskuksen säännöllisesti keväisin saamalla palautteella siitä, että pyöräilyväylät ovat ehtineet olla jo pitkään kuivina ja sulina ennen kuin sepelit harjataan pois.

Ely-keskus pyrkii vastaamaan kävelyn ja pyöräilyn tarpeisiin ja poistamaan hiekoitussepelin tärkeimmiltä väyliltä ajoissa. Jäättömällä ja lumettomalla asfaltilla oleva sepeli on pyöräilijälle myös liikenneturvallisuusriski, sillä sepeli toimii pyörän renkaan alla kuulalaakerin tavoin ja on etenkin mutkissa vaarallinen.

Ely-keskus huomauttaa, että sepelin poiston aikaistuksessa on riskinsä, jotka kävelijöiden ja pyöräilijöiden kannattaa huomioida. Jos sepeli on poistettu pyöräilyväylältä ja tie jäätyy uudelleen, sen uudelleen levittäminen kestää aina oman aikansa. Liukas väylä on liikenneturvallisuusriski.

Jos sepeliä joudutaan levittämään uudelleen, myös harjaus joudutaan myöhemmin uusimaan. Harjausta ei välttämättä ehditä tehdä heti olosuhteiden parannuttua.

Ely-keskuksen mukaan mahdollisesta uudelleen harjauksesta aiheutuneita lisäkustannuksia isompi asia on liikenneturvallisuuden varmistaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden ja sujuvuuden parantaminen.

Kokeilua jatketaan kunkin urakan hoitosopimuksen loppuun asti. Uusia urakkasopimuksia solmittaessa tehdään päätökset kevätharjausten ajankohdista kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.

Näillä väylillä harjataan:

Harjaukset Porissa ja Merikarvialla