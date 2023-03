Purkulistalla ovat seuraavina jonossa Nanun ruokala-keittola ja hammashoitola sekä todennäköisesti Kourujärven koulu.

Hj. Nortamon koulu on rakennettu alkuaan 1962 yhteiskouluksi ja 1977 sen laajennukseksi nousi kansalaisopisto. 2000-luvun alkuvuosina rakennus oli Rauman Yhteislyseon tiloina.

Rauma

Kaupunkimaisemaan on tulossa Raumalla merkittävä muutos, kun kaksi isoa 1960-luvun koulurakennusta muutetaan purkutyömaiksi. Kaupunki on kevään kuluessa käynnistämässä Nanun peruskoulun ja Hj. Nortamon yläkoulun rakennusten purkutyöt.

Purkutöihin etenemisen ratkaisi naapureina olevien koulujen korttelialueen asemakaavamuutoksen lainvoimaistuminen. Rauma rakentaa niiden tilalle lähivuosina uuden Nanunkallion koulun, johon siirtyy myös Kourujärven koulun toiminta.

Rauman kaupungin tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula kertoo kummallekin nykyiselle koulurakennukselle haetun rakennusvalvontaviranomaiselta purkulupaa. Luvat on myönnetty 17. maaliskuuta.

Nanun koulun purkutyön urakoitsija on valittu jo viime syksynä. Kumpulan mukaan Hj. Nortamon koulun purkutyö on kilpailutettu ja tekninen valiokunta käsittelee tulevan viikon kokouksessa urakoitsijavalintaa.

Kumpulan mukaan suunnitelmana ja tavoitteena on, että purkutyöt voitaisiin aloittaa toukokuussa niin, että raskain työosuus ajoittuisi kesäkuukausille. Tähtäin on saada rakennukset maan tasalle syyslukukauden alkuun, kun Nanun peruskoulu palaa kesälomalta töihin nykyisiin väistötiloihinsa.

Purkutyö on laajuudeltaan huomattava, sillä kahdessa koulurakennuksessa on huonepinta-alaa yli hehtaari. Nanun koulussa on huoneneliöitä lähes 5 200 ja Hj. Nortamon koulussa runsaat 6 500.

Nanun koulu on rakennettu vuonna 1962 ja peruskorjattu 2009–2010. Kustannukset olivat 6,3 miljoonaa euroa. Koulu jouduttiin siirtämään väistötiloihin 2018 sisäilmaongelmien vuoksi.

Hj. Nortamon koulun ensimmäinen vaihe eli yhteiskoulu valmistui myös vuonna 1962. Sen jatkeeksi rakennettiin vuonna 1977 kansalaisopisto.Vuosina 1999–2000 rakennus muutettiin ja laajennettiin silloisen Rauman Yhteislyseon tiloiksi.

Kahden ison koulun purkamisen kustannukset ovat myös tuntuvat. Nanun purku-urakan hinta on 208 000 euroa. Olli-Pekka Kumpula kertoo Hj. Nortamon koulun purkamisen tarjoushinnan olevan noin 400 000 euroa. Yhteiskustannus on siten yli 600 000 euroa.

Koulukortteliin jäävät toistaiseksi nykyiseen käyttöönsä Nanun keittola-ruokala ja hammashoitola sekä Hj. Nortamon koulun käsityön ja kotitalouden opetustilat. Keittola-ruokala-hammashoitola puretaan uuden Nanunkallion koulun valmistuttua 2026–27.

Nanun ja Hj. Nortamon purkutöiden jälkeen ja Nanunkallion uuden koulun valmistumisen jälkeen jää käytöttä Kourujärven koulu.

Aiemmin Rauman kaupunki on purkanut 1960- ja 1970-luvun koulurakennuksistaan Uotilan koulut ja Rauman Lyseon peruskoulun, jonka tilalle nousee parhaillaan Karin kampus.

Hj. Nortamon koulu saa kampukselta uudet tilat. Uotilaan rakennetaan uusi puukoulu, johon sijoittuu myös päiväkoti.

Juttua täydennetty tiistaina 21.3. kello 16.30: lisätty tieto rakennusvalvontaviranomaisen myöntämistä purkuluvista.