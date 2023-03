Kokemäen seurakunnan talous joutui koville sata vuotta sitten, kun sisällissodassa tuhoutuneen pappilan tilalle piti rakentaa uusi. Nyt seurakunta myy tuota vuonna 1920 valmistunutta rakennusta verkkohuutokaupassa.

Kokemäen kirkkoherran pappila sijaitsee historiallisessa maisemassa, Kokemäenjoen tuntumassa. Aivan lähellä on vanhan kirkon paikka ja vanha hautausmaa. Pappila on ollut näillä sijoilla vuosisatojen ajan. Nykyinen rakennus on kuitenkin vasta runsaat sata vuotta vanha.