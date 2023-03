Kuluneella viikolla näimme uutiskuvissa pitkiä jonoja pankkikonttorien edessä. Amerikkalaisen pankin vaikeuksista kuultuaan sen asiakkaat halusivat hakea säästönsä turvaan. Talletuksien nopea irtisanominen ei ollut mahdollista pelkästään verkkopankissa.

Suomessa pankki olisi ehtinyt jo kaatua ennen kuin huolestunut asiakas olisi saanut edes varattua ajan pankkikonttoristaan. Suomalaisten pankkien uuden asiakaspalvelukulttuurin hyväksyttävyydestä voinee olla montaa mieltä. Kriisiaikoina viranomaisten ja yritysten tavoitettavuuden merkitys kasvaa.

Amerikkalaisiin rahoihin on painettu tai lyöty motto ”In God We Trust” (Jumalaan me luotamme). Sen tarkoitus on muistuttaa, ettei rahaan voi suhtautua oikealla tavalla ilman luottamusta Jumalaan. Motto on peräisin Raamatusta. Psalmin 115 jakeessa 11 kehotetaan: ”Te, Herran palvelijat, luottakaa Herraan! Hän on teidän turvanne ja kilpenne.”

Rahan käyttäminen päivittäisessä elämässä perustuu luottamukseen: ruokakaupasta maitoa ostaakseni minun on voitava luottaa siihen, että myyjä hyväksyy rahani ja saan samalla rahamäärällä yhtä paljon maitoa kuin kuka tahansa muu asiakas. Toimiakseen rahatalous edellyttää ainakin jonkinasteista tasa-arvoisuutta. Yhteiskuntaa uhkaa romahdus, mikäli luottamus maksuvälineisiin järkkyy.

Miten Jumala tähän liittyy?

Kristillisen käsityksen mukaan usko Jumalaan on viime kädessä luottamusta Jumalaan. Kun luotamme Jumalaan, joka ylläpitää koko elämämme, terveytemme ja hyvinvointimme, on meidän helpompi kestää koettelemukset ja kohdata elämän rajallisuus.

Epäusko on luottamusta katoaviin asioihin. Se ilmenee elämässä turvautumisena varallisuuteen ja ihmisten suosioon. Rahasta tulee mammonaa, kun suhde omaisuuteen ja sen tuomaan yhteiskunnallisen asemaan on vääristynyt.

Luottamus Jumalaan synnyttää luottamusta toisiin ihmisiin. Jumalan tavoin näemme toisessa ihmisessä rakastettavan ja luottamuksen arvoisen olennon. Arjen elämä helpottuu, kun emme suhtaudu epäluuloisesti toinen toisiimme.

Taloudellisen ahdingon kokeminen puolestaan jäytää perusluottamusta. Raha on meille vaikea asia niin puutteessa kuin yltäkylläisyydessä. Tarvitsemme toisenlaista turvaa ja kilpeä.

Matti Nikkanen

München

ulkosuomalaisten pappi Saksassa