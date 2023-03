Harjavallan tuoreella nuoriso-ohjaajalla Anis Murtomäellä on viisi ammattipätevyyttä. Viimeisin on Satakunnan ammattikorkeakoulussa suoritettu sosionomin tutkinto. Nuorten parissa työskenteleminen on aina tuntunut luontevalta. ”Se, että saa nuoren puhumaan, ei vaadi ihmeitä. Kyselen, miten menee, ja jutellaan. Joku saattaa opettaa minulle Mario Kartia”, Murtomäki kertoo.