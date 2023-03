Radio Helsinki laajentaa kuuluvuuttaan Poriin

Uusi kanava alkaa kuulua Porissa huhtikuun alusta lähtien.

Pori

Radio Helsingin lähetys alkaa kuulua huhtikuun alussa kuulua myös Porissa.

Laajentumisen myötä kanavan kuuluvuusalueella on 3,2 miljoonaa suomalaista.

”Uudet kuuluvuuskaupungit ovat luonnollinen ja mahtava lisä Radio Helsingille. Haluamme herättää suomalaisten kiinnostuksen kaupunkien inspiroiviin tarinoihin ja tapahtumiin. Tästä hyötyy koko radiota kuunteleva Suomi”, toimitusjohtaja Tanja Douglass kertoo tiedotteessa.

Vuonna 2000 perustettu Radio Helsinki on riippumaton kaupunkiradio, jonka toiminnan pohjana on monipuolinen musiikki. Viime vuonna kanava soitti yli 30 000 eri musiikkikappaletta. Tämä määrä on noin kymmenkertainen muihin kanaviin verrattuna.

Radio Helsingin ohjelmia tekee yhteisöllinen ja laaja tekijäjoukko musiikin ja kaupunkikulttuurin asiantuntijoita.

Porin lisäksi kanava laajentaa huhtikuussa kuuluvuuttaan Lahteen, Kuopioon, Jyväskylään ja Joensuuhun.