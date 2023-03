Hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson: ”Kuluva vuosi käänteentekevä, ja meillä on kaikki edellytykset ja mahdollisuudet nousta kannattavaksi.”

RMC:llä on tilauskantaa yhteensä 1,2 miljardilla eurolla vuoteen 2028 saakka. Telakkayhtiöllä on kova ponnistus taloutensa saamisessa pinnalle. Arkistokuvassa TT-Line -varustamon ensimmäisen matkustaja-autolautan runkolohko.

Koronavuosina tappiolliseksi tuotanto-ongelmien vuoksi vajonnut Rauma Marine Constructions Oy (RMC) on nousemassa pohjakosketuksestaan, mutta telakkayhtiö ui edelleen syvällä.

RMC on julkistanut viime vuoden tulostietonsa ja yhtiön tiedotteen mukaan vuoden 2022 liikevaihto oli 143,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli noin 29,9 miljoonaa euroa tappiolla. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto laski hieman, vuonna 2021 liikevaihto oli 154,2 miljoonaa euroa.

Telakkayhtiön tappio sen sijaan keveni tuntuvammin. Vuonna 2021 tappiota kertyi yhtiölle noin 58,4 miljoonaa euroa eli tuplasti viime vuoteen verrattuna.

Yhtiön osakkaat joutuivat vahvistamaan lisäpääomasijoituksella. Merkittävästä tappiotuloksesta huolimatta yhtiön omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 40,5 prosenttia.

RMC:n hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson toteaa, että viimeiset pari vuotta ovat olleet telakkayhtiölle vaikeita.

”On selvää, että näin ei voi jatkua. Ulkoiset haasteet ovat toki olleet hankalia usealle toimijalle. Se, mihin voimme itse keskittyä ja vaikuttaa, on oman toimintamme kehittäminen parhaaksi mahdolliseksi. Kannattavuuden palauttamiseksi olemme aloittaneet strategisen muutosohjelman”, Gustavson sanoo yhtiön tiedotteessa.

Tilauskannan onnistunut toteuttaminen edellyttää muutosta RMC:n toimintatavoissa ja -rakenteissa. Tämän takia yhtiössä on aloitettu strateginen muutosohjelma kannattavuuden parantamiseksi ja kapasiteetin kasvattamiseksi. Ohjelman tavoitteena on kirkastaa nykyinen verkostomainen toimintastrategia entistä toimivammaksi.

“Kuluva vuosi on käänteentekevä, ja meillä on kaikki edellytykset ja mahdollisuudet nousta kannattavaksi. Strateginen muutosohjelma on hyvää vauhtia käynnissä ja ensimmäisiä kehitysaskelia on jo tehty”, Gustavson lisää.

Gustavson sanoo myönteistä olevan, että RMC:n pitkä tilauskanta antaa mahdollisuudet tuotannon ja toimintatapojen kehittämiseen.

Maailmantilanteen ja -talouden epävakauden vuoksi laivamarkkinat eivät ole kovin suotuisassa tilassa.

”Meillä ei ole hätää, eikä kiirettä ottaa tappiollisia tilauksia”, Stig Gustavson toteaa.

RMC:n talous- ja tuotanto-ongelmien taustalla ovat yhtiön mukaan koronaepidemian lisäksi Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan. Helmikuussa 2022 alkanut sota vei muun muassa Euroopan teräsmarkkinat voimakkaaseen muutokseen. Materiaalin saatavuus vaikeutui ja hinnat nousivat merkittävästi.

Teräsmarkkinoiden ennakoimaton tilanne pysäytti RMC:n lohkotuotannon muutamaksi kuukaudeksi, ja lohkotuotannon täyttä kapasiteettia päästiin hyödyntämään vasta kesällä.

Stig Gustavson sanoo sotatoimien seurauksena maailman logistiikkaketjujen ajautuneen viime vuonna lähes umpisolmuun. Laivanrakennuksessa mahdollisuudet suunnitelmalliseen työntekoon katkesivat ja kustannukset nousivat olennaisesti.

RMC toteaa, että haastavasta vuodesta huolimatta laivaprojektit edistyivät. Joulukuussa yhtiö luovutti kolmannen uudisrakennuslaivansa MyStarin Tallink-varustamolle. Laiva on liikennöinyt Helsinki–Tallinna -reitillä joulukuusta lähtien, ja se on saanut myönteisiä arvioita.

RMC aloitti myös Tasmanian ja Australian väliseen liikenteeseen menevien sisarlaivojen tuotannot helmikuussa ja joulukuussa. Ensimmäisen laivan kölinlaskua juhlittiin lokakuussa. Suomen merivoimien tilaamien monitoimikorvettien rakentaminen alkaa tämän vuoden lopulla uudessa monitoimihallissa.

RMC:llä on vahva tilauskanta, joka ulottuu vuoteen 2028 saakka. Tilauskirjassa on laivatilauksia yhteensä noin 1,2 miljardin euron arvosta.

Telakalla ovat rakenteilla Suomen merivoimille neljän monitoimikorvetin Laivue 2020 sekä kaksi Spirit of Tasmania -matkustaja-autolauttaa TT-Line Company -varustamolle. Alukset tulevat Tasmanian ja Australian mantereen väliseen reittiliikenteeseen.

